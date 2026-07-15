Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından vatandaşlar ücret ödemeden yararlanacak.

Bakan Uraloğlu, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti: