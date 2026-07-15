15 Temmuz'da 3 büyükşehirde ulaşım ücretsiz! Bakan Uraloğlu duyurdu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşların anma programlarına ve günlük ulaşımlarına kolaylık sağlamak amacıyla bazı toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmaray, Başkentray, İZBAN ile belirlenen raylı sistem hatlarında 15 Temmuz günü boyunca ücret alınmayacak.
15 Temmuz'da toplu taşımayı kullanacak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar resmileşti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
BAKAN URALOĞLU DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:
İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.
HALKALI-ARNAVUTKÖY HATTI 31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ
Bakan Uraloğlu ayrıca, 19 Haziran 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulamasının devam ettiğini hatırlattı.
Bakan Uraloğlu, uygulamanın 20 Haziran-31 Temmuz (bu tarihler dahil) arasında geçerli olduğunu belirterek vatandaşların bu süre boyunca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz yararlanabileceğini ifade etti.
15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı münasebetiyle 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olacak.