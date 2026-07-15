15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kamu kurumlarında resmi tatil uygulanırken, özel sektör kuruluşlarının çalışma düzeni ise kurumdan kuruma değişiklik gösterebiliyor. Özellikle bankacılık işlemleri, sağlık hizmetleri, kargo gönderileri ve resmi işlemlerini planlayan vatandaşlar, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olacağını araştırıyor.

Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet verilmiyor.

15 TEMMUZ 2026 RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai yapılmıyor. Ancak bazı özel sektör işletmeleri kendi çalışma planlarına göre hizmet vermeye devam edebiliyor.

BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Resmi tatil nedeniyle şubelerde işlem gerçekleştirilemeyecek.

Buna karşın vatandaşlar;

ATM'lerden para çekme ve yatırma,

Mobil bankacılık,

İnternet bankacılığı,

Telefon bankacılığı

kanalları üzerinden birçok işlemini gerçekleştirebilecek. EFT işlemleri ise resmi tatil nedeniyle bir sonraki iş gününde işleme alınırken, FAST sistemiyle yapılan para transferleri sistemin limitleri dahilinde sürdürülebilecek.

Zincir marketlerin büyük bölümü hizmet vermeyi sürdürürken, çalışma saatleri şubelere göre değişebiliyor. (Görsel: AA)

MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketlerin büyük bölümünün 15 Temmuz'da normal veya düzenlenmiş çalışma saatleriyle hizmet vermesi bekleniyor. Şubelerin açılış ve kapanış saatleri marka ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Yerel marketler ise kendi çalışma saatlerini belirleyebileceği için vatandaşların gitmeden önce ilgili şubeyle iletişime geçmesi faydalı olacaktır.

Nöbetçi eczaneler 24 saat hizmet verirken, diğer eczaneler kapalı oluyor. (Görsel: AA)

ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için nöbet sistemi uygulanacak.

Nöbetçi eczaneler 24 saat hizmet verecek.

Diğer eczaneler ise kapalı olacak.

Vatandaşlar bulundukları il ve ilçedeki nöbetçi eczaneleri ilgili eczacı odalarının duyurularından veya sağlık uygulamalarından öğrenebilecek.

KARGO ŞİRKETLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketlerinin büyük bölümü resmi tatil nedeniyle dağıtım ve şube hizmeti sunmayacak ya da sınırlı hizmet verecek.

Şirketlerin çalışma düzeni farklılık gösterebildiği için gönderi teslimi veya kargo işlemi yapacak vatandaşların ilgili firmanın duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

Kargo şirketlerinde dağıtım ve şube hizmetleri firmaların çalışma planına göre değişiklik gösterebiliyor. (Görsel: AA)

HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri 15 Temmuz boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

Ancak;

Poliklinik hizmetleri,

Planlı muayeneler,

Bazı idari birimler

resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. Daha önce oluşturulan randevularla ilgili bilgilendirme ilgili sağlık kuruluşları tarafından yapılabilecek.

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ) AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle kapalı olacak. Aile hekimliği hizmetleri, resmi tatilin sona ermesinin ardından normal çalışma düzenine dönecek.

Poliklinikler, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve birçok idari sağlık birimi resmi tatil nedeniyle kapalı oluyor. (Görsel: AA)

KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Valilikler, kaymakamlıklar, belediyelerin idari birimleri, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri, vergi daireleri, noterler ve diğer kamu kurumlarında resmi tatil nedeniyle hizmet verilmeyecek.

Acil ve zorunlu kamu hizmetleri ise nöbet sistemiyle sürdürülecek.

15 TEMMUZ'DA HANGİ YERLER AÇIK OLACAK?

Resmi tatil kapsamında açık olması beklenen başlıca hizmetler şunlar:

Hastanelerin acil servisleri

Nöbetçi eczaneler

ATM'ler

Akaryakıt istasyonlarının büyük bölümü

Zincir marketlerin önemli bir kısmı

Restoran, kafe ve alışveriş merkezlerinin büyük bölümü (işletme kararına bağlı olarak)

Vatandaşların resmi tatil nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak bankacılık, resmi kurum ve sağlık işlemlerini önceden planlamaları tavsiye ediliyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler