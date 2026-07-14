İzmir’de rüşvet ve irtikap soruşturması derinleşiyor: Güzelbahçe Belediyesine ikinci dalga operasyonu

İzmir'de yerel yönetimleri zehirli sarmaşık gibi saran rüşvet ve yolsuzluk ağının boyutları MASAK raporlarının devreye girmesiyle gün yüzüne çıkıyor. Güzelbahçe Belediyesinde başlayan, milyonluk para trafiklerini barındıran soruşturmada siyasi bağlantıların deşifre olduğu ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.