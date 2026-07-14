İzmir’de rüşvet ve irtikap soruşturması derinleşiyor: Güzelbahçe Belediyesine ikinci dalga operasyonu
Güzelbahçe Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına yeni detaylar yansıdı. MASAK incelemeleri sonucu rüşvet ağına karıştığı belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli yakalandı. Soruşturmada tutuklu eski başkan Mustafa Günay’ın eşi üzerinden CHP’li Veli Ağbaba’nın danışmanına 500 bin TL tutarında rüşvet bedeli gönderdiği belgelenmişti.
İzmir'de yerel yönetimleri zehirli sarmaşık gibi saran rüşvet ve yolsuzluk ağının boyutları MASAK raporlarının devreye girmesiyle gün yüzüne çıkıyor. Güzelbahçe Belediyesinde başlayan, milyonluk para trafiklerini barındıran soruşturmada siyasi bağlantıların deşifre olduğu ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından çalışmalar derinleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan analizler sonucunda örgütlü şekilde rüşvet ve irtikap suçlarını işledikleri değerlendirilen toplam 7 yeni şüpheli tespit edildi.
Adreslerinde bulunamayan firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğü bildirildi.
UCU YİNE AĞBABA'YA
Görevden alınan tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın CHP'li Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL gönderdiği belirlenmişti.
Rüşvet parası olarak değerlendirilen bu miktarın Seferihisar Belediyesine yönelik yolsuzluk dosyasında farklı isimler üzerinden tekrarlandığı kaydedilmişti.