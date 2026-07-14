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Katar'a taziye ziyareti sonrası Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani için gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından özel uçak "TUR" ile Ankara'ya döndü.

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Katar'a taziye ziyareti sonrası Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'dan özel uçak "TUR" ile Türkiye'ye döndü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğandan Katara taziye ziyaretiBaşkan Recep Tayyip Erdoğandan Katara taziye ziyareti

Başkan Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler de yurda döndü.

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