15 Temmuz’un 10. yılında 81 ilde 100 etkinlik

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye genelinde geniş kapsamlı anma programları düzenleyecek. Bakanlık koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilecek 100 etkinlikle, şehitlerin hatırası yaşatılacak ve milletin darbe girişimi karşısında ortaya koyduğu irade bir kez daha vurgulanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve istiklaline canı pahasına sahip çıktığı tarihî bir direniş olduğunu belirtti. Çiftçi, darbecilerin Türkiye Büyük Millet Meclisini, Ankara Emniyet Müdürlüğünü, Havacılık Daire Başkanlığını ve Özel Harekât Başkanlığını bombaladığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Kalpleri mühürlenmiş hainler; Gazi Meclisimizi, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Havacılık Daire Başkanlığımızı ve Özel Harekât Başkanlığımızı bombaladı. Fakat bu milletin imanını, cesaretini ve Cenab-ı Allah'ın yardımını hesaba katmadı."

(Fotoğraflar Anadolu Ajansı Foto Arşivi’nden alınmıştır.) "MİLLETİMİZ KORKMADI, BOYUN EĞMEDİ" Milletin darbe girişimi karşısında geri adım atmadığını vurgulayan Çiftçi, "Milletimiz korkmadı. Boyun eğmedi. Vatanına, bayrağına ve iradesine canı pahasına sahip çıktı." dedi. İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda valilikler, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD tarafından düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhu karada, havada ve denizde yaşatılacak. 81 İLDE 100 PROGRAM Anma etkinlikleri kapsamında 81 il valiliği tarafından 81 program düzenlenecek. Jandarma Genel Komutanlığı 5, Sahil Güvenlik Komutanlığı 7, Emniyet Genel Müdürlüğü 3, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD ise birer etkinlik gerçekleştirecek. Şehitlik ziyareti ile şehit aileleri ve gazilerle düzenlenecek buluşmaların da eklenmesiyle toplam etkinlik sayısı 100'e ulaşacak. Çiftçi, "Bu büyük direnişin 10'uncu yılında, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimizde 100 etkinlik düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.