15 Temmuz’un 10. yılında 81 ilde 100 etkinlik
İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yılında Türkiye genelinde kapsamlı bir anma programı düzenleyecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilde gerçekleştirilecek 100 etkinlikle şehitlerin aziz hatırasının yaşatılacağını belirterek, “Bombaların düştüğü yerde, bombaların düştüğü saatte” demokrasi nöbetinde olacaklarını söyledi.
İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye genelinde geniş kapsamlı anma programları düzenleyecek. Bakanlık koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilecek 100 etkinlikle, şehitlerin hatırası yaşatılacak ve milletin darbe girişimi karşısında ortaya koyduğu irade bir kez daha vurgulanacak.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve istiklaline canı pahasına sahip çıktığı tarihî bir direniş olduğunu belirtti.
Çiftçi, darbecilerin Türkiye Büyük Millet Meclisini, Ankara Emniyet Müdürlüğünü, Havacılık Daire Başkanlığını ve Özel Harekât Başkanlığını bombaladığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Kalpleri mühürlenmiş hainler; Gazi Meclisimizi, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Havacılık Daire Başkanlığımızı ve Özel Harekât Başkanlığımızı bombaladı. Fakat bu milletin imanını, cesaretini ve Cenab-ı Allah'ın yardımını hesaba katmadı."
"MİLLETİMİZ KORKMADI, BOYUN EĞMEDİ"
Milletin darbe girişimi karşısında geri adım atmadığını vurgulayan Çiftçi, "Milletimiz korkmadı. Boyun eğmedi. Vatanına, bayrağına ve iradesine canı pahasına sahip çıktı." dedi.
İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda valilikler, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD tarafından düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhu karada, havada ve denizde yaşatılacak.
81 İLDE 100 PROGRAM
Anma etkinlikleri kapsamında 81 il valiliği tarafından 81 program düzenlenecek. Jandarma Genel Komutanlığı 5, Sahil Güvenlik Komutanlığı 7, Emniyet Genel Müdürlüğü 3, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD ise birer etkinlik gerçekleştirecek.
Şehitlik ziyareti ile şehit aileleri ve gazilerle düzenlenecek buluşmaların da eklenmesiyle toplam etkinlik sayısı 100'e ulaşacak.
Çiftçi, "Bu büyük direnişin 10'uncu yılında, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimizde 100 etkinlik düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
BOMBALARIN DÜŞTÜĞÜ SAATTE ANMA
Programların en dikkat çeken bölümü, 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef aldığı güvenlik birimlerinde gerçekleştirilecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğünde saat 22.15'te, Havacılık Daire Başkanlığında saat 23.08'de ve Özel Harekât Başkanlığında saat 23.58'de anma törenleri düzenlenecek.
Etkinlikler, saldırıların gerçekleştiği saatlerde yapılacak. Çiftçi, bu programlara ilişkin şu mesajı verdi:
"Bombaların düştüğü yerde…
Bombaların düştüğü saatte…
Acıyı tazelemek için değil; o büyük fedakârlığı hafızamızda ve yüreğimizde yaşatmak için orada olacağız."
BAŞKENT SEMALARINDA 15 TEMMUZ SELAMI
Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında Ankara Ulus'ta mehteran gösterisi ve 15 Temmuz ezgilerinden oluşan bir program düzenleyecek.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı olarak "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" temalı fotoğraf sergileri açılacak. Başkent semalarında ise Türk bayrağı ve 15 Temmuz logolu bayraklarla paraşüt atlayışları gerçekleştirilecek.
MAVİ VATAN'DA DEMOKRASİ NÖBETİ
Sahil Güvenlik Komutanlığı da 7 ayrı etkinlikle anma programlarına katılacak.
TCSG DOST, TCSG GÜVEN ve TCSG UMUT gemilerinde Samsun, İstanbul ve Marmaris'te şehit ve gazi aileleri ağırlanacak. TCSG DOST gemisi Samsun'da vatandaşların ziyaretine açılacak.
İstanbul'da düzenlenecek deniz kortejine Sahil Güvenlik unsurları rehberlik edecek. Marmaris açıklarındaki TCSG-82 botu ise Türk bayrakları ve flamalarla donatılarak selamlama gerçekleştirecek.
Türkiye genelindeki 36 liman ve üste bulunan 37 Sahil Güvenlik botu ve gemisi de halkın ziyaretine açılacak.
FETÖ'NÜN YAPILANMA MODELİ ANLATILACAK
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından "FETÖ'nün Yapılanma Modeli ve Devletin Kararlı Mücadelesi" başlıklı anma programı düzenlenecek.
Program kapsamında terör örgütünün yapılanma modeli ve devletin örgüte karşı yürüttüğü mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından Göç İdaresi personeline anlatılacak.
AFAD Başkanlığı da Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde personelin katılımıyla anma etkinliği gerçekleştirecek.
"UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"
Çiftçi, açıklamasının sonunda şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve uzun ömür dileyerek şu ifadeleri kullandı:
"81 ilde 100 etkinlikle aynı ruhu yaşatacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. İrade bizim, zafer bizim."