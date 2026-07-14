FETÖ'nün adım adım 15 Temmuz'da ihanet planı: Mahremler arasındaki koordinasyon deşifre oldu
Millet tankların önüne göğsünü siper ederken, FETÖ’nün mahrem yapılanması darbeci katillerin önünü açmak için her türlü alçaklığa başvurdu. örgütün emniyet imamının FETÖ'cü polislere gönderdiği "direnmeyin" talimatından selaları susturma girişimlerine, ekranları karartma operasyonlarından darbe sonrası için tezgahlanan kirli dijital tuzaklara kadar ihanetin tüm kodları mahkeme dosyalarıyla bir bir deşifre oldu. Başkan Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa dökülen milletin çelikten iradesi, bu organize şebekenin sinsi planlarını ve darbe rüyasını karanlığa gömdü.
15 Temmuz gecesi millet tankların önüne göğsünü siper ederken, FETÖ'nün mahrem yapılanması ise darbenin başarıya ulaşması için tüm imkanlarını seferber etti.
"DARBEYİ GERÇEKLEŞTİREN ASKLERLERE DİRENMEYİN"
Mahkeme dosyalarına giren bilgi ve itiraflara göre, örgütün emniyet imamı Temel Alsancak'ın FETÖ mensubu polislere Whatsapp üzerinden gönderdiği mesajda, "Darbeyi gerçekleştiren askerlere karşı direnmeyin, askerle çatışmayın" talimatı yer aldı.
Bu talimatın amacı, darbecilere karşı güvenlik güçlerinin direncini kırmak ve darbe girişiminin önünü açmaktı.
Whatsapp üzerinden yollanan mesajdaki talimat, Temel Alsancak'a bağlı çalışmış olan mahrem imamların sosyal medya paylaşımlarındaki itiraflarda ortaya çıktı.
DARBE BİLDİRİSİNİ KESİNTİSİZ YAYIMLATMAK İSTEDİLER
Örgütün darbe planı yalnızca güvenlik bürokrasısıyla sınırlı değildi.
TRT, TÜRKSAT ve Digitürk gibi kritik yayın kuruluşlarına yönelik baskınların FETÖ'nün bilişim yapılanması tarafından organize edildi.
"Abi" olarak adlandırılan örgüt yöneticilerinin talimatıyla harekete geçen sivil mühendislerin Ankara ve İstanbul'da yayın akışını ele geçirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Amaç, darbe bildirilerini kesintisiz yayımlatmak ve milletin doğru bilgiye ulaşmasını engellemekti.
SELALARI BİLE SUSTURMAK İSTEDİLER
Mahkeme kayıtlarına göre FETÖ'nün mülki idare yapılanması da darbe gecesinde aktif rol aldı.
Anadolu'nun farklı noktalarında görev yapan örgüt bağlantılı bazı mülki idare amirleri, selaların okunmasını engellemek için girişimlerde bulundu.
BİR SONRAKİ PLANLARI DARBE SONRASIYDI
İtiraflar, FETÖ'nün sadece 15 Temmuz gecesini değil, darbe sonrasını da planladığını ortaya koydu.
Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in açıklamalarına göre, Adil Öksüz ve Mustafa Özcan'ın topladığı paralarla çocuklar ve gençleri hedef alan uzun vadeli algı operasyonları hazırlanıyordu.
İddiaya göre, Fetullah Gülen'in talimatıyla Adil Öksüz'ün kontrolünde kurulacak ekip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan dijital içerikler üretecek, 15 Temmuz'u meşrulaştıran oyunlar ve animasyonlar hazırlayacaktı.
DİRENİŞ BAŞKAN'IN ÇAĞRISIYLA BAŞLAMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 gecesi Marmaris'ten cep telefonu üzerinden FaceTime bağlantısıyla televizyonların canlı yayınlarına katılarak millete meydanlara çıkma çağrısı yaptı.
Başkan Erdoğan, darbe girişimini Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun kalkışması olarak nitelendirirken, vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.