FETÖ'nün adım adım 15 Temmuz'da ihanet planı: Mahremler arasındaki koordinasyon deşifre oldu

Amaç, darbe bildirilerini kesintisiz yayımlatmak ve milletin doğru bilgiye ulaşmasını engellemekti.

"Abi" olarak adlandırılan örgüt yöneticilerinin talimatıyla harekete geçen sivil mühendislerin Ankara ve İstanbul'da yayın akışını ele geçirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Anadolu'nun farklı noktalarında görev yapan örgüt bağlantılı bazı mülki idare amirleri, selaların okunmasını engellemek için girişimlerde bulundu.

Mahkeme kayıtlarına göre FETÖ'nün mülki idare yapılanması da darbe gecesinde aktif rol aldı.

BİR SONRAKİ PLANLARI DARBE SONRASIYDI

İtiraflar, FETÖ'nün sadece 15 Temmuz gecesini değil, darbe sonrasını da planladığını ortaya koydu.

Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in açıklamalarına göre, Adil Öksüz ve Mustafa Özcan'ın topladığı paralarla çocuklar ve gençleri hedef alan uzun vadeli algı operasyonları hazırlanıyordu.