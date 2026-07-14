Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan, aralarında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 30 şüpheli, sağlık kontrollerinin hemen ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi

36 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Operasyonun ilk aşamasında 29 şüpheli gözaltına alınırken, KKTC'den Ankara'ya dönen CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturmadaki gözaltı sayısı 30'a yükselmişti.





DOSYAYA GİREN MESAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasına giren mesaj kayıtlarında, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile tutuklu iş insanı ve CHP'li Veli Ağbaba'nın yakını olduğu belirtilen Turgut Koç arasında para trafiğine ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar yer aldı.

Mesaj kayıtlarına göre Hüseyin Can Güner'in Turgut Koç'a,

"125.132.625,68... Son yapılan 20 ile beraber. Hepsi kapanmış oldu. Geriden kalmadı" mesajını gönderdiği görüldü.

Bunun üzerine Koç'un, "Sil abi, OK. Ama toplam bu değil bildiğim kadarıyla, bakacağım" yanıtını verdiği kaydedildi.

Güner'in daha sonra, "Excel'i var bende, onu mu atayım?"

ifadelerini kullandığı, Koç'un ise, "Olur abi, iyi olur" şeklinde cevap verdiği dosyaya yansıdı.

Yazışmaların devamında Güner'in, "Niye atayım, inanmıyor musun bana?" ifadelerini kullandığı da soruşturma dosyasındaki kayıtlar arasında yer aldı.

Ne olmuştu? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda ilk etapta 29 kişi gözaltına alınırken, KKTC'den Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmış, böylece gözaltı sayısı 30'a yükselmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edilerek savcılıkta ifade vermeye başladı.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel