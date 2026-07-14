İstanbul’da 15 Temmuz düzenlemesi! Bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle trafik düzenlemesi uygulanacak. İstanbul Valiliği, etkinlik kapsamında Üsküdar ve Beşiktaş’ta bazı yolların belirli saatler arasında trafiğe kapatılacağını açıkladı. Düzenleme 03.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" etkinliği nedeniyle Üsküdar ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.
15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA HANGİ SAATLERDE YOLLAR KAPALI?
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 03.00-15.00 arasında kapatılacak yollar belirlendi.
15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?
Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda, D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak.
Beşiktaş'ta, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatılacak.
Üsküdar'da, Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak.
|Bölge
|Kapatılacak Yol / Güzergâh
|Saat
|Genel
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları
|03.00 - 15.00
|D-100 Güney
|Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi
|03.00 - 15.00
|D-100 Kuzey
|Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi
|03.00 - 15.00
|Beşiktaş
|Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı
|03.00 - 15.00
|Beşiktaş
|Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı
|03.00 - 15.00
|Beşiktaş
|Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı
|03.00 - 15.00
|Beşiktaş
|Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı
|03.00 - 15.00
|Beşiktaş
|Barbaros Bulvarı Sarıyer yönü D-100 kuzey katılımı
|03.00 - 15.00
|Üsküdar
|Beylerbeyi'nden köprüye katılım
|03.00 - 15.00
|Üsküdar
|Kısıklı Caddesi köprü bağlantısı
|03.00 - 15.00
|Üsküdar
|Altunizade Kavşağı
|03.00 - 15.00
|Üsküdar
|Tophaneli Caddesi köprü katılımı
|03.00 - 15.00