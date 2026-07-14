İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" etkinliği nedeniyle Üsküdar ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

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15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA HANGİ SAATLERDE YOLLAR KAPALI?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 03.00-15.00 arasında kapatılacak yollar belirlendi.