CANLI YAYIN
Geri

İstanbul’da 15 Temmuz düzenlemesi! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle trafik düzenlemesi uygulanacak. İstanbul Valiliği, etkinlik kapsamında Üsküdar ve Beşiktaş’ta bazı yolların belirli saatler arasında trafiğe kapatılacağını açıkladı. Düzenleme 03.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul’da 15 Temmuz düzenlemesi! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" etkinliği nedeniyle Üsküdar ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

(Haberdeki fotoğraflar İstanbul Valiliği ve AA'dan alınmıştır.)(Haberdeki fotoğraflar İstanbul Valiliği ve AA'dan alınmıştır.)

15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA HANGİ SAATLERDE YOLLAR KAPALI?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 03.00-15.00 arasında kapatılacak yollar belirlendi.

15 Temmuz anma koşusu için İstanbul’da trafik tedbirleri alındı.15 Temmuz anma koşusu için İstanbul’da trafik tedbirleri alındı.

15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda, D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında yoğun önlem uygulanacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında yoğun önlem uygulanacak.

Beşiktaş'ta, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatılacak.

15 Temmuzda 3 büyükşehirde ulaşım ücretsiz! Bakan Uraloğlu duyurdu15 Temmuzda 3 büyükşehirde ulaşım ücretsiz! Bakan Uraloğlu duyurdu
15 Temmuz'da 3 büyükşehirde ulaşım ücretsiz! Bakan Uraloğlu duyurdu

Beşiktaş ve Üsküdar’da belirlenen yollar geçici olarak kapalı olacak.Beşiktaş ve Üsküdar’da belirlenen yollar geçici olarak kapalı olacak.

Üsküdar'da, Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak.

BölgeKapatılacak Yol / GüzergâhSaat
Genel15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları03.00 - 15.00
D-100 GüneyBeşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi03.00 - 15.00
D-100 KuzeyÜmraniye-Altunizade ayrımları mevkisi03.00 - 15.00
BeşiktaşBarbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı03.00 - 15.00
BeşiktaşSait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı03.00 - 15.00
BeşiktaşYıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı03.00 - 15.00
BeşiktaşBarbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı03.00 - 15.00
BeşiktaşBarbaros Bulvarı Sarıyer yönü D-100 kuzey katılımı03.00 - 15.00
ÜsküdarBeylerbeyi'nden köprüye katılım03.00 - 15.00
ÜsküdarKısıklı Caddesi köprü bağlantısı03.00 - 15.00
ÜsküdarAltunizade Kavşağı03.00 - 15.00
ÜsküdarTophaneli Caddesi köprü katılımı03.00 - 15.00
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihale soruşturmasında yeni gelişme: Hüseyin Can Güner dahil 30 şüpheli adliyede
SONRAKİ HABER

CHP'li Çankaya Belediyesi soruşturmasında yeni aşama
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler