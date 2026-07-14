Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe: 21 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem ve güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem ve güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)

Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün Konya merkezli Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Hatay, Adana, Gümüşhane ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün Konya merkezli Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Hatay, Adana, Gümüşhane ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor.

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel