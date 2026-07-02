Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen dosyada, başsavcılık kaynakları soruşturmanın daha önce hiç yürütülmemiş gibi en baştan ele alınacağını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir süreç başladı.

Başsavcılık kaynakları, mevcut delillerin baştan sona yeniden inceleneceğini, ihtiyaç duyulması halinde yeni araştırmalar ile uzman incelemelerinin de yapılacağını belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, olayın tüm yönleriyle yeniden değerlendirileceğini ve dosyanın daha önce hiç soruşturulmamış gibi en baştan ele alınacağını vurguladı.

Soruşturmanın kişi ya da makam ayrımı gözetilmeksizin titizlikle yürütüleceğini ifade eden başsavcılık yetkilileri, sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek. Elde edilecek deliller doğrultusunda gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz yapılacaktır.

NE OLMUŞTU? Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı vermesinin ardından Muhsin Yazıcıoğlu soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Soruşturma kapsamında 20 bez torba içinde muhafaza edilen 190 klasör ile 1 karton kutudan oluşan adli arşiv resmi teslim-tesellüm tutanağıyla Ankara'ya ulaştırılmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada daha önce 132 kişi hakkında işlem yapılmış, 2016'da verilen takipsizlik kararının ardından ailenin ve BBP'nin itirazı üzerine 20 şüpheli yönünden soruşturma yeniden açılmıştı. Yaklaşık 8 yıl süren soruşturmada iki bilirkişi kurulu görevlendirilirken, son heyet 6 ayrı noktada keşif yaptı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı vermesiyle dosya ve tüm adli arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel