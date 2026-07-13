Çeşme açıklarında durdurulan botta 20 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

11 Temmuz günü saat 05.50 sıralarında Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11), deniz üzerinde bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubu olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-35 ve KB-86) sevk edildi. Harekete geçen ekipler, seyir halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan 16 Etiyopya, 2 Filistin, 2 Yemen asıllı düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel