Bakan Çiftçi'den NATO Zirvesi ve Terörsüz Türkiye mesajı: Başarıya ulaşacak zerre şüphem yok

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile birlikte Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Bakan Çiftçi Hakkari sınırında komandolarla buluştu. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Bölgenin "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" uygulamasının temelini oluşturduğunu belirten Çiftçi, jandarmanın etkin görevleri sayesinde artık bölgede geçmişte olduğu gibi terörist takibi yapılmadığını, güvenlik güçlerinin ağırlıklı olarak asayiş olaylarına odaklandığını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen sürecin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, konuşmasının sonunda görev başındaki güvenlik personeline başarılar dileyerek, "Allah devletimizi, milletimizi her daim payidar eylesin." temennisinde bulundu.