Bakan Çiftçi'den NATO Zirvesi ve Terörsüz Türkiye mesajı: Başarıya ulaşacak zerre şüphem yok
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bir araya geldi. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen projenin başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile birlikte Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
Üs bölgesini gezen Çiftçi, görevli personelle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında komutanlardan bilgi aldı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
Bölgenin "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" uygulamasının temelini oluşturduğunu belirten Çiftçi, jandarmanın etkin görevleri sayesinde artık bölgede geçmişte olduğu gibi terörist takibi yapılmadığını, güvenlik güçlerinin ağırlıklı olarak asayiş olaylarına odaklandığını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen sürecin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.
Çiftçi, konuşmasının sonunda görev başındaki güvenlik personeline başarılar dileyerek, "Allah devletimizi, milletimizi her daim payidar eylesin." temennisinde bulundu.
NATO ZİRVESİNDE 3 KATMANLI GÜVENLİK
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi için alınan güvenlik tedbirlerine de değinen Çiftçi, zirve süresince 3 katmanlı güvenlik planının uygulandığını söyledi.
Sınır illerinin üçüncü güvenlik kuşağını oluşturduğunu belirten Çiftçi, "3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller birinci katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller ikinci güvenlik bölgesini oluşturuyordu, liman illerimizle beraber. Sınır bölgelerimiz, sınır illerimiz de üçüncü katmanı oluşturuyordu. Şu anda bulunduğumuz mevki de üçüncü katmanda sınır illerimizden birisini oluşturuyor. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO Zirvesi de kazasız, belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu. Bundan dolayı görev yapan bütün jandarma personelimize, askerlerimize, polislerimize, güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
ŞEHİT VE GAZİLERİ ANDI
Güvenlik güçlerinin fedakarlıklarına vurgu yapan Bakan Çiftçi, kahraman Mehmetçik, jandarma, polis ve güvenlik korucuları sayesinde vatandaşların huzur içinde yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.
Bugüne kadar şehit olan güvenlik güçlerini rahmetle andığını belirten Çiftçi, gazilere de sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR
Konuşmasının sonunda görev yapan tüm güvenlik personeline teşekkür eden Bakan Çiftçi, jandarma, polis, asker ve güvenlik korucularına başarı dileklerini ileterek, devletin ve milletin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulundu.