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Üsküdar Marmaray durağında can pazarı... Trenin altında kalan yolcu kurtarıldı

İstanbul Üsküdar Marmaray istasyonunda raylara inen kadın yolcu trenin altında kalarak yaralanırken vatandaşların ve görevlilerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Üsküdar Marmaray durağında can pazarı... Trenin altında kalan yolcu kurtarıldı

Üsküdar Marmaray istasyonunda raylara inen kadın yolcu trenin altında kaldı. Güvenlik görevlileri ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kadın hastaneye kaldırılırken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Video Oynatma İkonu Raylarda sıkıştı son anda hayata döndü

Olay dün saat 11.00 sıralarında Üsküdar Marmaray istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bekleyen kadın yolcu boş raylara inerek oturduğu sırada perona yanaşan trenin altında kaldı.

Olayı gören diğer yolcular ve güvenlik görevlileri kadını kurtarmak amacıyla seferber oldu. Raylardaki kadın istasyonda bulunan yolcular ve güvenlik görevlileri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

İstanbul Üsküdar Marmaray istasyonunda raylara inen kadın yolcu trenin altında kalarak yaralanırken vatandaşların ve görevlilerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Üsküdar Marmaray istasyonunda raylara inen kadın yolcu trenin altında kalarak yaralanırken vatandaşların ve görevlilerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılma anları çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Güvenlik görevlileri ve duyarlı vatandaşların zamanla yarıştığı müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan kadın tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Güvenlik görevlileri ve duyarlı vatandaşların zamanla yarıştığı müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan kadın tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

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