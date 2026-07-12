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CHP’de 'ölümüne' kavga: Ahmet Telli’nin cenazesinde Özel ile Kılıçdaroğlu'nun çelenk gerilimi

Şair Ahmet Telli’nin cenaze programına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği çelenk kabul edilmezken Özgür Özel'in çelengi “CHP Genel Başkanı” ifadesiyle tören alanına alındı.

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CHP’de 'ölümüne' kavga: Ahmet Telli’nin cenazesinde Özel ile Kılıçdaroğlu'nun çelenk gerilimi

79 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Telli'nin cenaze programı bugün gerçekleştiriliyor. Telli'nin naaşı, Ankara'da ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Ankara'daki uğurlama törenine CHP'deki koltuk kavgası damga vurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören için gönderdiği cenaze çelengi alana kabul edilmedi.

Özel yanlısı Sözcü ve Halk TV'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun reddedilen çelengini çiçekçi geri götürmek zorunda kaldı.

CHP’de 'ölümüne' kavga: Ahmet Telli’nin cenazesinde Özel ile Kılıçdaroğlu'nun çelenk gerilimi-2

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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel'in gönderdiği çelenk ise tören alanına alındı.

Manisa Milletvekili Özgür Özel'in çelenginde "CHP Genel Başkanı" ibaresinin yer alması dikkat çekti.

CHP’de 'ölümüne' kavga: Ahmet Telli’nin cenazesinde Özel ile Kılıçdaroğlu'nun çelenk gerilimi-3

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