Başkan Erdoğan NATO sonrası kabineyi topladı! "Terörsüz Türkiye" çerçevesi geliyor: Masa da gündem de yoğun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesini topladı. Erdoğan'ın masasındaki en önemli konu başlığı Terörsüz Türkiye süreci ve hazırlığı tamamlanan yasal çerçeve olacak. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde FETÖ ile olan mücadele kapsamlıca ele alınacak. Öte yandan NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları ve başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere liderlerle yapılan ikili görüşmeler masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Külliye'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.
Toplantıda bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra iç politikadaki konu başlıkları da ele alınacak.
NATO ZİRVESİNİN YANSIMALARI
Bilindiği üzere Ankara, geride bıraktığımız hafta 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirvenin yansımaları ve başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere liderlerle yapılan ikili görüşmeler enine boyuna masaya yatırılacak.
CAATSA YAPTIRIMLARI KABİNE GÜNDEMİNDE
Özellikle Trump'ın Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında CAATSA yaptırımlarını kaldırmaya dönük verdiği mesaj, F-35 ve jet motorları meselesi gündem başlıkları arasında yerini alması bekleniyor.
ABD-İRAN SAVAŞI VE İSRAİL SORUNU MASADA
Bir yandan da Orta Doğu'daki "ateşkes" beklentisi yerini şiddetli çatışmalara bıraktı. ABD ve İran arasında kurulan müzakere masası bir kez daha dağıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattı. İsrail'in ise Lübnan, Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.
ABD ve İran arasında ateşkesin yeniden sağlanması ve kalıcı barış için atılabilecek adımlar, bölgedeki İsrail sorunu ve Rusya-Ukrayna savaşı kabinede ele alınacak.
İÇ POLİTİKADAKİ EN ÖNEMLİ BAŞLIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE
İç politikada masadaki en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye. Sürece özgün yasal çerçeve hazırlandı ve bu düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yaz ayları bitmeden raporun gereği olan işler yapılacak" ifadesini kullandı.
15 TEMMUZ'UN 10. YILINDA FETÖ İLE MÜCADELE
15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne giderken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yurt içinde, yurt dışında ve dijital ortamlarda devam eden mücadele enine boyuna masaya yatırılacak.
KABİNEDE EKONOMİ GÜNDEMİ
Ayrıca kabinede ekonomi konu başlıkları da olacak.
Fahiş fiyatla mücadele, dezenflasyon süreci, savaşın etkisiyle enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve piyasalardaki son durum ele alınacak.