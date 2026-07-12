Başkan Erdoğan NATO sonrası kabineyi topladı! "Terörsüz Türkiye" çerçevesi geliyor: Masa da gündem de yoğun

NATO ZİRVESİNİN YANSIMALARI Bilindiği üzere Ankara, geride bıraktığımız hafta 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirvenin yansımaları ve başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere liderlerle yapılan ikili görüşmeler enine boyuna masaya yatırılacak.





ABD-İRAN SAVAŞI VE İSRAİL SORUNU MASADA



Bir yandan da Orta Doğu'daki "ateşkes" beklentisi yerini şiddetli çatışmalara bıraktı. ABD ve İran arasında kurulan müzakere masası bir kez daha dağıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattı. İsrail'in ise Lübnan, Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.



ABD ve İran arasında ateşkesin yeniden sağlanması ve kalıcı barış için atılabilecek adımlar, bölgedeki İsrail sorunu ve Rusya-Ukrayna savaşı kabinede ele alınacak.