15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Hangi toplu taşıma hatları bedava?

15 Temmuz'da toplu taşımayı kullanacak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar resmileşti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

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15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.