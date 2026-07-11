15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Hangi toplu taşıma hatları bedava?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşların anma programlarına ve günlük ulaşımlarına kolaylık sağlamak amacıyla bazı toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmaray, Başkentray, İZBAN ile belirlenen raylı sistem hatlarında 15 Temmuz günü boyunca ücret alınmayacak.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
15 Temmuz'da toplu taşımayı kullanacak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar resmileşti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı münasebetiyle 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olacak.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel