CHP'deki "arınma" savaşı afişe oldu!
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında tansiyon tavan yaptı. Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun afişi indirildi, yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun pankartı asıldı. Çevik Kuvvet’in müdahale ettiği o gerginlik, partideki derin krizi bir kez daha açığa çıkardı. Binaya asılan son pankartta Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla, "Şimdi arınma zamanı" ifadeleri yer aldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında geçtiğimiz gece (10 Temmuz) hareketli saatler yaşandı. Binada asılı bulunan Ekrem İmamoğlu pankartının indirilerek yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asılması, partililer arasında büyük bir arbedeye yol açtı. Kısa sürede büyüyen gerginlik nedeniyle olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.
Polisin müdahalesiyle saatler süren gerginlik yatıştırılırken, Kılıçdaroğlu'nun afişi indirildiği binaya ikinci kez asıldı.
AFİŞLİ MESAJ: ARINMA ZAMANI
Gerginliğin odağındaki il binasına asılan Kemal Kılıçdaroğlu afişinde yer alan "Şimdi arınma zamanı" sloganı ise dikkat çekti.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada "Bir siyasi partinin il binasında genel başkanın afişinin asılması, en doğal ve meşru durumdur. CHP il binaları kişilerin değil partinin evidir." dedi.
7 İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI
İstanbul'da pankart mesaisi sürerken, Ankara'da da sıcak gelişmeler yaşandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Afyon, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimleri görevden el çektirildi.
Görevden almaların ardından boşa çıkan 15 il başkanlığına yeni atamalar gerçekleştirildi.
TEKİN EN AZ 16 EKİM'E KADAR KOLTUKTA
Öte yandan, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetim kurulunun görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.
Mahkeme, daha önce Gürsel Tekin ve yönetimi lehine verilen tedbir ara kararının devamına hükmederek duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Bu yargı kararıyla birlikte, Gürsel Tekin'in 16 Ekim'e kadar İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürmesi kesinleşti.