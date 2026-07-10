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CHP İstanbul'da Gürsel Tekin göreve devam edecek: İl kongresi davası ertelendi

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Dava 16 Ekim 2026'ya ertelendi.

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CHP İstanbul'da Gürsel Tekin göreve devam edecek: İl kongresi davası ertelendi

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti.

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Video Oynatma İkonu Gürsel Tekin göreve devam edecek



TEKİN GÖREVE DEVAM EDECEK

Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Dava 16 Ekim 2026'ya ertelendi.

CHPnin İstanbul İl Kongresinin iptali için açılan dava 10 Temmuza ertelendi: Gürsel Tekin göreve devam edecekCHPnin İstanbul İl Kongresinin iptali için açılan dava 10 Temmuza ertelendi: Gürsel Tekin göreve devam edecek
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CHP İstanbul'da Gürsel Tekin göreve devam edecek: İl kongresi davası ertelendi-2 CHP İstanbul'da Gürsel Tekin göreve devam edecek: İl kongresi davası ertelendi-3 CHP İstanbul'da Gürsel Tekin göreve devam edecek: İl kongresi davası ertelendi-4

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