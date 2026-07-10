CHP İstanbul'da Gürsel Tekin göreve devam edecek: İl kongresi davası ertelendi
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Dava 16 Ekim 2026'ya ertelendi.
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CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti.Gürsel Tekin göreve devam edecek
TEKİN GÖREVE DEVAM EDECEK
Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Dava 16 Ekim 2026'ya ertelendi.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel