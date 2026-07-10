Enerjide yeni dönem: Türkiye ile KKTC doğal gaz mutabakatı imzalandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında enerji alanındaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım atılarak, "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı. KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile her iki ülkeden bakanlar ve milletvekilleri katıldı. ENERJİDE STRATEJİK ADIM Üstel, törende yaptığı konuşmada, mutabakat zaptının, KKTC'nin enerji geleceğini şekillendirecek, kalkınma yolculuğuna yeni bir yön verecek stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini tesadüflere bırakmıyoruz. Enerjide güçlü bir altyapı oluşturacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Yatırımı artıracağız. İstihdamı büyüteceğiz. Gençlerimize kendi ülkesinde umutla yaşayabileceği güçlü bir gelecek hazırlayacağız." diye konuştu.

DOĞAL GAZDAN SONRA HEDEF ELEKTRİK Anadolu'nun suyunun deniz altından boru hattı ile Ada'ya ulaşmasının KKTC'ye suyun yanında güven getirdiğini anlatan Üstel, doğal gazın ardından Türkiye'den deniz altından kablo ile gelecek elektrik projesine yoğunlaşacaklarını kaydetti. Üstel, her alanda Türkiye'nin desteğini gördüklerini söyleyerek, "Ana vatanımız Türkiye ile birlikte güçlü bir gelecek inşa ediyoruz." dedi. DOĞU AKDENİZ'E GÜÇLÜ MESAJ Bugün imzalanan zaptın, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kader ortaklığının yeni bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Üstel, iki ülkenin aynı zamanda Doğu Akdeniz'de güçlü bir mesaj verdiğini belirtti. Takvim Kaynak Tercihleri