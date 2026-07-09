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Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı: "Yeni umutlara kapı aralasın"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Zirveden özel anların yer aldığı bir video kolajına da yer veren Emine Erdoğan, tarihi buluşmanın insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olması temennisinde bulundu.

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Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı: "Yeni umutlara kapı aralasın"

Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi diplomatik temaslarla devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan tarihi zirveye ilişkin önemli bir paylaşım geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda zirvenin Türkiye ve tüm insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Video Oynatma İkonu Emine Erdoğan: NATO Zirvesi’nin ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum

Emine Erdoğan (Görseller: AA)Emine Erdoğan (Görseller: AA)

"UZLAŞI KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİREN BİR DÖNÜM NOKTASI OLSUN"

Sanal medya hesabı üzerinden küresel zirveye dair iyi niyet temennilerini paylaşan Emine Erdoğan, Ankara Zirvesi'nin tarihi bir eşik olduğunu vurguladı. Paylaşımında barış ve uzlaşı vurgusu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"NATO Ankara Zirvesi'nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum."

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı (Görsel: Sosyal medya)Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı (Görsel: Sosyal medya)ZİRVEDEN ÖZEL GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

Emine Erdoğan, kaleme aldığı anlamlı mesajın yanı sıra Ankara'da yürütülen yoğun diplomasi trafiğinden ve zirve anlarından özel kesitlerin yer aldığı bir videoya da paylaşımında yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı: "Yeni umutlara kapı aralasın"-4 Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı: "Yeni umutlara kapı aralasın"-5 Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı: "Yeni umutlara kapı aralasın"-6
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