Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı: "Yeni umutlara kapı aralasın"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda zirvenin Türkiye ve tüm insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi diplomatik temaslarla devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan tarihi zirveye ilişkin önemli bir paylaşım geldi.

Emine Erdoğan (Görseller: AA)

"UZLAŞI KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİREN BİR DÖNÜM NOKTASI OLSUN"

Sanal medya hesabı üzerinden küresel zirveye dair iyi niyet temennilerini paylaşan Emine Erdoğan, Ankara Zirvesi'nin tarihi bir eşik olduğunu vurguladı. Paylaşımında barış ve uzlaşı vurgusu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"NATO Ankara Zirvesi'nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum."