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İstanbul'da çetelere geçit yok! Suç örgütüne operasyon: 18 şüpheli gözaltında

İstanbul'da, özellikle Anadolu yakasında faaliyet gösteren ve nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suç üstlenme suçlarına karışan örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da çetelere geçit yok! Suç örgütüne operasyon: 18 şüpheli gözaltında

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.


Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir) Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ DEŞİFRE EDİLİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

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Operasyonda ele geçirilenlerOperasyonda ele geçirilenler


18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmalarda ekipler, özellikle Anadolu yakasında faaliyet gösteren ve nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suç üstlenme suçlarına karışan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.

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