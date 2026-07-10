Avrupa Parlamentosu'ndan TSK'ya iftira! Türkiye'den tepki üstüne tepki
Avrupa Parlamentosu’nun, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan skandal kararına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir." ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik söz konusu iddiaların alçakça iftira olduğunu belirtti.
Türkiye Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararına sert tepki gösterdi.
AP'DEN TSK'YI HEDEF ALAN SKANDAL KARAR
Avrupa Parlamentosu (AP), 8 Temmuz 2026'da Yunan milletvekili Eleonora Meleti'nin raportörlüğündeki "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlıklı kararı 575 kabul, 33 ret ve 43 çekimser oyla kabul etti.
Kararda, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıslı Rum kadın ve kız çocuklarına karşı suçlar işlediği iftirası atıldı. Raporda suçların resmen tanınması, sorumluların hesap vermesi, mağdurlara tazminat ödenmesi ve kapsamlı destek sağlanması talep ediliyor.
Türkiye'den skandal karara tepki üstüne tepki geldi.
"AKIL DIŞI İDDİALAR YOK HÜKMÜNDEDİR"
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun kararına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz."
"KARAR YANLI VE ÇARPIK YAKLAŞIMIN SON ÖRNEĞİDİR"
Bakanlık açıklamasının devamında, kararın niteliğine ve Avrupa Birliği kurumlarının tutumuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ALÇAKÇA BİR İFTİRA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik söz konusu iddiaların alçakça iftira olduğunu belirtti.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır.
Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz.
Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur."
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