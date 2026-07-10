CHP'li İZBETON davasında skandal büyüyor! Davalar birleşti: Duruşma 19 Ekim'de
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’daki araç kiralama ihalesine ilişkin 56 sanıklı davada, 13 sanık hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından açılan yeni dava ana dosyayla birleştirildi; mahkeme adli kontrollerin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ekim’e erteledi.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada 56 sanığın yargılandığı "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında, 13 sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame mevcut dosyayla birleştirildi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE GÖZALTILAR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON A.Ş.'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, 1 Temmuz'da 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında eski CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından bazı şüpheliler tutuklandı.
Soruşturma sonucunda Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında yer aldığı sanıklar hakkında "kooperatif davası" açılırken; altyapı işleri ile araç kiralama hizmet alımlarına yönelik 3 farklı iddianame hazırlandı. Heval Savaş Kaya, bu 3 iddianamenin tamamında sanık olarak yer aldı.
56 ŞÜPHELİ HAKKINDA İLK İDDİANAME
"İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında yolsuzluk" suçlamasıyla, "Edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla aralarında Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Mahkeme süreç içinde sanıkların tahliyesine karar verirken, Heval Savaş Kaya farklı soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunması sebebiyle tahliye edilmedi.
İKİ YENİ SUÇLAMAYLA DAVA BİRLEŞTİRİLDİ
İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, İZBETON'un araç ve iş makinesi kiralama ihalelerindeki hakediş belgelerinde usulsüzlük yapıldığı tespiti üzerine yeni bir hukuki süreç başladı. Mevcut 56 sanıktan 13'ü hakkında "Özel belgede sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 5,5'er yıldan 18'er yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı ve bu dava ana dosyayla birleştirildi. Duruşmaya katılan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.
"İÇ DENETİM RAPORLARI YOK SAYILSIN"
Duruşmada söz alan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, yargılamaya dayanak olan iç denetim raporlarının seçim sonrası maksatlı ve suç uydurularak hazırlandığını iddia etti. Dosyadaki bilirkişi raporunun kendi beyanlarını desteklediğini savunan Kaya, "Kötü niyet ve iftirayla oluşturulan bu iç denetim raporları resmi belge oldukları için 'Resmi belgede sahtecilik' suçu işlenmiştir. İç denetim raporlarının yok sayılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bilirkişi raporuna göre "edimin ifasına fesat karıştırma" suçunun kendisi tarafından işlenemeyeceğinin ortaya çıktığını ileri süren Kaya, itibarlarının zedelendiğini belirterek adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi ve iç denetçiler hakkında suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu ekledi.
DURUŞMA 19 EKİM'E ERTELENDİ
Görüşü sorulan iddia makamı; eksik belgelerin tamamlanması, adli kontrol tedbirlerinin devam etmesi ve yeniden bilirkişi raporu alınması yönünde mütalaa verdi.
Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, birleşen dosya yönünden bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanıkların adli kontrol şartlarının devamına hükmederek duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.