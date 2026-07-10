CHP'li İZBETON davasında skandal büyüyor! Davalar birleşti: Duruşma 19 Ekim'de

Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya

İKİ YENİ SUÇLAMAYLA DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, İZBETON'un araç ve iş makinesi kiralama ihalelerindeki hakediş belgelerinde usulsüzlük yapıldığı tespiti üzerine yeni bir hukuki süreç başladı. Mevcut 56 sanıktan 13'ü hakkında "Özel belgede sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 5,5'er yıldan 18'er yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı ve bu dava ana dosyayla birleştirildi. Duruşmaya katılan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

"İÇ DENETİM RAPORLARI YOK SAYILSIN"

Duruşmada söz alan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, yargılamaya dayanak olan iç denetim raporlarının seçim sonrası maksatlı ve suç uydurularak hazırlandığını iddia etti. Dosyadaki bilirkişi raporunun kendi beyanlarını desteklediğini savunan Kaya, "Kötü niyet ve iftirayla oluşturulan bu iç denetim raporları resmi belge oldukları için 'Resmi belgede sahtecilik' suçu işlenmiştir. İç denetim raporlarının yok sayılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilirkişi raporuna göre "edimin ifasına fesat karıştırma" suçunun kendisi tarafından işlenemeyeceğinin ortaya çıktığını ileri süren Kaya, itibarlarının zedelendiğini belirterek adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi ve iç denetçiler hakkında suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu ekledi.