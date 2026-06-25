Tunç Soyer

Hazırlanan üçüncü iddianamede 65 şüpheli hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, yargılama sürecinde tüm tutuklular tahliye edildi.

Ancak Soyer, Heval Savaş Kaya ve Aslanoğlu, devam eden zimmet ve resmi belgede sahtecilik soruşturmaları kapsamında yeniden tutuklandı.

Kamu kaynaklarının taşeron şirketler ve kooperatifler eliyle zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan davada, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın bulunduğu 65 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, parti içi hesaplaşmalar ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik suçlamalar damga vurmuştu.

CHP İÇİNDEKİ BÖLÜNME İFADEYE DE YANSIDI

Duruşmada savunma için söz alan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, hakkındaki ağır yolsuzluk iddialarına cevap vermek yerine mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef almıştı.

İnşaatların yürümemesi için kasten hareket edildiğini öne süren Kaya, parti içindeki siyasi çekişmeleri mahkeme salonuna taşıyarak, "İnşaatlar yürümesin diye kasten hareket edilmiş. Bunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu dönemde kurultay süreci yaşadık. Tunç Soyer ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cemil Tugay Özgür Özel'i desteklemişti. Özel kazanınca Tugay'ı aday gösterdi." demişti.