CHP'li İZBETON'daki yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga: 6 gözaltı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2023 yılına ait iki ayrı ihalede resmi belgede sahtecilik, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiği iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında eski İZBETON yöneticilerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınırken, başka bir suçtan tutuklu bulunan eski Genel Müdür Heval Savaş Kaya hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
- Soruşturma, 2023 yılına ait iki ayrı ihalede resmi belgede sahtecilik, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında yürütülüyor.
- İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Gözaltına alınanlar arasında şirketin eski yöneticileri H.Ş., M.A.B., G.B., elektrik mühendisi S.Ö., inşaat mühendisi S.Ç. ve ambar sorumlusu S.A. bulunuyor.
- Başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında da gözaltı kararı verildi.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında şirketin eski yöneticilerinin bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
2023 YILI İHALELERİ MERCEK ALTINDA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılına ait iki ayrı ihale sonucunda, resmi belgede sahtecilik, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri gerekçesiyle aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
JANDARMADAN OPERASYON
Savcılığın talimatı sonrası İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şirketin eski yöneticileri H.Ş., M.A.B., G.B., elektrik mühendisi S.Ö., inşaat mühendisi S.Ç. ile ambar sorumlusu S.A. gözaltına alındı.
ESKİ GENEL MÜDÜR HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI
Gözaltı kararı verilenler arasında başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
NE OLMUŞTU?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz 2025'te CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu ve bilirkişi incelemelerine dayalı soruşturma başlattı.
60 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 kişi yakalandı, 60 şüpheli tutuklandı.
Hazırlanan üçüncü iddianamede 65 şüpheli hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, yargılama sürecinde tüm tutuklular tahliye edildi.
Ancak Soyer, Heval Savaş Kaya ve Aslanoğlu, devam eden zimmet ve resmi belgede sahtecilik soruşturmaları kapsamında yeniden tutuklandı.
Kamu kaynaklarının taşeron şirketler ve kooperatifler eliyle zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan davada, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın bulunduğu 65 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, parti içi hesaplaşmalar ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik suçlamalar damga vurmuştu.
CHP İÇİNDEKİ BÖLÜNME İFADEYE DE YANSIDI
Duruşmada savunma için söz alan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, hakkındaki ağır yolsuzluk iddialarına cevap vermek yerine mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef almıştı.
İnşaatların yürümemesi için kasten hareket edildiğini öne süren Kaya, parti içindeki siyasi çekişmeleri mahkeme salonuna taşıyarak, "İnşaatlar yürümesin diye kasten hareket edilmiş. Bunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu dönemde kurultay süreci yaşadık. Tunç Soyer ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cemil Tugay Özgür Özel'i desteklemişti. Özel kazanınca Tugay'ı aday gösterdi." demişti.
Heval Savaş Kaya, "Cemil Tugay, kendisinin Karşıyaka Belediye Başkanı olmasında emeği bulunmasına rağmen Soyer ile arasına politik mesafe koydu. Kendisi Tunç Başkanı duygusal ve ruhsal olarak aşamamış, kompleks haline getirmiş. Belli ki aynı kompleksleri bana karşı yaşamış. Göreve geldikten sonra ilk işi İZBETON'a denetçi göndermek oldu. Suç bulamayınca FETÖ'cü gibi suç uydurmaya başladılar." diye konuşmuştu.
Takvim.com.tr'nin ortaya çıkardığı belgeler, İZBETON soruşturmasının Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlatıldığını gözler önüne sermiş, bu durum CHP'de krize yol açmıştı.