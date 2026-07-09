NATO Zirvesi'nde kapılarını açmıştı: Türkiye'nin savunma üssü Ay Yıldız Karargâhı yükseliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ilk kez NATO Savunma Bakanları'nın ziyaretine açılan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında buluşturacak stratejik projenin son durumu dronla görüntülenirken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni karargâhın Türkiye'nin savunma gücünü ve müşterek harekât kabiliyetini en üst seviyeye taşıyacağını belirtti.



Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak dev proje, son haliyle dron kamerasına yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı’nda inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.) TÜRKİYE'NİN SAVUNMA VİZYONUNUN SEMBOL PROJELERİNDEN BİRİ Ay Yıldız Karargâhı'nın tamamlanmasıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara, Deniz ile Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede faaliyet göstermesi planlanıyor. Proje; müşterek harekât kabiliyetini artırmayı, savunma yönetiminde koordinasyonu güçlendirmeyi ve ileri teknolojik altyapıyı tek merkezde toplamayı amaçlıyor. AY YILDIZLI TASARIM DİKKAT ÇEKİYOR



Toplam 12 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan Ay Yıldız Karargâhı, yaklaşık bin 680 futbol sahası büyüklüğüne ulaşıyor. Projede bugüne kadar; 2 milyon metrekarelik inşaat alanının 1 milyon metrekaresi tamamlandı.

Yaklaşık 6,5 kilometrelik çevre duvarı inşa edildi.

6 bin 400 araç kapasiteli kapalı otoparklar oluşturuldu.

25 kilometrelik yol ağı yapıldı.

Yaklaşık 2 milyon metrekare yeşil alan planlandı.

1 milyon bitki ve ağaç dikildi. Takvim Kaynak Tercihleri