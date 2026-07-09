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NATO Zirvesi'nde kapılarını açmıştı: Türkiye'nin savunma üssü Ay Yıldız Karargâhı yükseliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ilk kez NATO Savunma Bakanları'nın ziyaretine açılan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın inşası hızla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak dev projenin son durumu dronla görüntülendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni karargâhın Türkiye'nin savunma gücü ve müşterek harekât kabiliyetini en üst seviyeye taşıyacağını vurguladı.

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NATO Zirvesi'nde kapılarını açmıştı: Türkiye'nin savunma üssü Ay Yıldız Karargâhı yükseliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ilk kez NATO Savunma Bakanları'nın ziyaretine açılan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında buluşturacak stratejik projenin son durumu dronla görüntülenirken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni karargâhın Türkiye'nin savunma gücünü ve müşterek harekât kabiliyetini en üst seviyeye taşıyacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak dev proje, son haliyle dron kamerasına yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı’nda inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı’nda inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA VİZYONUNUN SEMBOL PROJELERİNDEN BİRİ

Ay Yıldız Karargâhı'nın tamamlanmasıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara, Deniz ile Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede faaliyet göstermesi planlanıyor.

Proje; müşterek harekât kabiliyetini artırmayı, savunma yönetiminde koordinasyonu güçlendirmeyi ve ileri teknolojik altyapıyı tek merkezde toplamayı amaçlıyor.

AY YILDIZLI TASARIM DİKKAT ÇEKİYOR

Toplam 12 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan Ay Yıldız Karargâhı, yaklaşık bin 680 futbol sahası büyüklüğüne ulaşıyor.

Projede bugüne kadar;

  • 2 milyon metrekarelik inşaat alanının 1 milyon metrekaresi tamamlandı.
  • Yaklaşık 6,5 kilometrelik çevre duvarı inşa edildi.
  • 6 bin 400 araç kapasiteli kapalı otoparklar oluşturuldu.
  • 25 kilometrelik yol ağı yapıldı.
  • Yaklaşık 2 milyon metrekare yeşil alan planlandı.
  • 1 milyon bitki ve ağaç dikildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

NATO Zirvesi'nde kapılarını açmıştı: Türkiye'nin savunma üssü Ay Yıldız Karargâhı yükseliyor-3
PENTAGON VE NATO KARARGÂHIYLA DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞTIRMA

Karargâhın büyüklüğünün, ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pentagon'un yaklaşık 3 katına, NATO Karargâhı'nın ise yaklaşık 4 katına ulaştığı belirtildi.

Projede ayrıca;

  • 125 bin ton çelik kullanıldı.
  • Yaklaşık 2 milyon metreküp beton kullanılacak.
  • 44 bin 800 kilometre kablo döşendi.
  • 25 bin kilometre fiber optik altyapı kuruldu.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA GÜCÜNÜ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daha önce yaptığı açıklamada yeni karargâha ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu: "Yeni karargâh Türkiye'nin savunma gücünü ve müşterek harekât kabiliyetini en üst seviyeye taşıyacak."

KEOPS'TAN EYFEL'E UZANAN DEV ÖLÇEK

19 milyon metreküp kazı, Keops Piramidi hacmine yakın beton kullanımı ve Eyfel Kulesi'nin yaklaşık 22 katına denk gelen 125 bin ton çelik bilgileri verilir.

NATO Zirvesi'nde kapılarını açmıştı: Türkiye'nin savunma üssü Ay Yıldız Karargâhı yükseliyor-41 MİLYON BİTKİ, 2 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN

Hyde Park'ın yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündeki yeşil alan, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları anlatılır.

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE DONATILIYOR

44 bin 800 kilometre kablo, 25 bin kilometre fiber optik altyapı ve 168 bin aydınlatma armatürü gibi teknolojik altyapı öne çıkarılır.

Türkiyenin yeni karargahı ilk kez NATO Savunma Bakanlarını ağırladıTürkiyenin yeni karargahı ilk kez NATO Savunma Bakanlarını ağırladı

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