Türkiye'nin yeni karargahı ilk kez NATO Savunma Bakanlarını ağırladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı, ilk kez NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı.

Güler, şu ifadeleri kullandı: " Genelkurmay Başkanlığımız ile kuvvet komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. "

Kampüsün, Türk bayrağındaki ay ve yıldızdan ilham alınarak tasarlandığını ifade eden Güler, tüm savunma ve askeri komuta yapısının tek merkezde toplanacağını söyledi.

Bakan Yaşar Güler, tüm askeri komuta kademesinin tek çatı altında toplanacağı karargahın, Türkiye'nin savunma kararlılığının somut bir sembolü olduğunu vurguladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



ÇELİK KUBBE İLE KORUNACAK



Yeni karargahın güvenliğine ilişkin bilgi veren Güler, Ay Yıldız Karargahı'nın Çelik Kubbe stratejisi kapsamında en üst düzey hava ve kara savunma sistemleriyle korunacağını söyledi. Bakan Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Karargahın emniyeti 'Çelik Kubbe' stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır."



KRİZ VE SAVAŞ SENARYOLARI İÇİN TASARLANDI



Karargahın, akıllı ve sürdürülebilir bina teknolojileriyle inşa edildiğini belirten Güler, tesisin kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ile sevk ve idare imkanı sağlayacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞUNUN SOMUT SEMBOLÜ"

Ay Yıldız Karargahı'nın yalnızca modern bir askeri tesis olmadığını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür."

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel