Türk savunmasına elektrikli güç! İlk E-ZPT'ler teslim edildi
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı (E-ZPT), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında ilk etapta 3 araç teslim edilirken, toplam 50 aracın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması hedefleniyor. Zorlu arazi ve dayanıklılık testlerini başarıyla tamamlayan E-ZPT; 650 kilometre menzili, 8 saniyede 50 kilometre hıza ulaşabilmesi ve uzaktan komutalı silah sistemiyle modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere geliştirildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı (E-ZPT), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.
Proje kapsamında geliştirilen ilk 3 araç teslim edilirken, toplam 50 elektrikli zırhlı personel taşıyıcısının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine kazandırılması planlanıyor.
İLK 3 ELEKTRİKLİ ZIRHLI TESLİM EDİLDİ
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında MKE tarafından geliştirilen 3 adet Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı (E-ZPT), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Proje kapsamında toplam 50 aracın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi hedefleniyor.
ZORLU KALİFİKASYON TESTLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
MKE tarafından M113 serisi zırhlı personel taşıyıcısının modernize edilmesiyle geliştirilen E-ZPT, muharebe sahasında karşılaşılabilecek gerçek senaryolar simüle edilerek kapsamlı testlerden geçirildi.
Araç, kalifikasyon sürecinde;
- 3 bin kilometre dayanıklılık,
- 1600 kilometre arazi,
- 800 kilometre asfalt,
- 600 kilometre stabilize yol testlerini başarıyla tamamladı.
Bunun yanı sıra yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim ve hendek geçme testlerinden de başarıyla geçen E-ZPT, aşırı sıcak ve soğuk hava koşullarında da performansını kanıtladı.
Araç; şoför, komutan, nişancı ve 4 personel olmak üzere toplam 7 kişiyi taşıyabiliyor.
YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ TAHRİK SİSTEMİYLE GELİŞTİRİLDİ
MKE mühendisleri tarafından geliştirilen Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı, çevreye duyarlı teknolojiyi yüksek güvenlik anlayışıyla bir araya getiriyor.
Dahili batarya paketiyle 150 kilometre, jeneratör desteğiyle ise 650 kilometre menzile ulaşabilen araç, 0'dan 50 kilometre/saat hıza yalnızca 8 saniyede çıkabiliyor.
Hızlı şarj sistemi sayesinde batarya seviyesi yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 1,5 saatte ulaşıyor.
MODERN MUHAREBE SAHASINA UYGUN DONANIM
Yüksek güvenlikli batarya yapısıyla geliştirilen E-ZPT, düşük bakım ve onarım maliyetinin yanı sıra farklı tiplerde faydalı yüklerle de tam uyumlu çalışabiliyor.
Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemi sayesinde düşük akustik ve termal iz bırakan araç, tam yüklü halde yaklaşık 15 ton ağırlığa ulaşırken 2,5 ton faydalı yük taşıyabiliyor.
Son teknoloji sistemlerle donatılan E-ZPT'de 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi de bulunuyor.