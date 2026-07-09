Türk savunmasına elektrikli güç! İlk E-ZPT'ler teslim edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında MKE tarafından geliştirilen 3 adet Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı (E-ZPT), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı (E-ZPT), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

100 elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı (E-ZPT), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.(Görseller: DHA)

ZORLU KALİFİKASYON TESTLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

MKE tarafından M113 serisi zırhlı personel taşıyıcısının modernize edilmesiyle geliştirilen E-ZPT, muharebe sahasında karşılaşılabilecek gerçek senaryolar simüle edilerek kapsamlı testlerden geçirildi.

Araç, kalifikasyon sürecinde;

3 bin kilometre dayanıklılık,

1600 kilometre arazi,

800 kilometre asfalt,

600 kilometre stabilize yol testlerini başarıyla tamamladı.

Bunun yanı sıra yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim ve hendek geçme testlerinden de başarıyla geçen E-ZPT, aşırı sıcak ve soğuk hava koşullarında da performansını kanıtladı.

Araç; şoför, komutan, nişancı ve 4 personel olmak üzere toplam 7 kişiyi taşıyabiliyor.