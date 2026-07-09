İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'e kaşıklı sürpriz! Esnaf o anları anlattı

"HEYETLER MUTLAKA KALEYE UĞRAR"

Yaklaşık 20 yıldır Ankara Kalesi'nde esnaflık yapan Osman Balantekin ise yabancı heyetlerin Ankara Kalesi'ne yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Ankara Kalesi'nin tarihî bir önemi var. Yurt dışından gelen bütün heyetler ve liderler, mutlaka Ankara Kalesi'ne uğrar. Buradaki otantik ve Türkiye'ye özgü hediyelik eşyalara bakıyor, bunlarla ilgileniyor ve alışveriş yapıyorlar. İzlanda Başbakanı buradan geçiyordu, selamlaştık. Ardından yan komşumuz bir Ankara oyun havasıyla karşıladı. Çok dikkatlerini çekti. Memnun kaldılar, dönüşte tekrar uğradılar." diye konuştu.

Balantekin, yabancı heyetlerin Ankara Kalesi'ni ziyaret etmesinin esnafı mutlu ettiğini belirterek, "Türkiye'ye ait derin bir dokunun olması onları da mutlu ediyor, bizi de mutlu ediyor. Çünkü bu tür eserler çok nadir. Ankara özellikle bu açıdan çok avantajlı." dedi.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel