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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı.

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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAKANLIK KAYNAKLARINDAN ALINAN BİLGİ

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu telefon görüşmesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında yapıldı.

Hakan Fidan (Görsel: Takvim)Hakan Fidan (Görsel: Takvim)

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı.

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