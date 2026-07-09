Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı.
Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAKANLIK KAYNAKLARINDAN ALINAN BİLGİ
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu telefon görüşmesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında yapıldı.
GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ
Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel