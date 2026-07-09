FETÖ’nün sızdığı savunma şirketi el değiştirdi: ASSAN Group Roketsan’ın oldu

Geçtiğimiz yıl askeri casusluk suçlamalarıyla gündeme gelen ASSAN Group'un mal, hak ve varlıkları geçen ay TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Ticari ve iktisadi bütünlüğün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar, ihaleye katılım teminatı 41 milyon 650 bin dolar olarak belirlendi. Dün gerçekleştirilen ve dört şirketin katıldığı ihalede en yüksek teklifi sunan Roketsan, 471 milyon dolara şirketin yeni sahibi oldu.

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