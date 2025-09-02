ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar

ASSAN savunma şirketinin sahibi İş Adamı Emin Öner, FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma", Genel Müdür Gürcan Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklandı. ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuşun telefonunda ne var? ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş'un telefonunda ne var? FETÖ'YE "ÖRTÜLÜ MALİ HAT"



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre: Şüpheli Emin Öner'in, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle HTS kayıtları üzerinden irtibatlıydı. 22 ayrı Bylock kaydı ve 113 farklı FETÖ mensubu ile yoğun bağlantısı tespit edildi, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden firari Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile telefon irtibatlarının olduğu belirlendi. MASAK raporları, Öner ve çevresinin yurt dışına milyonlarca liralık para transferi yaptığını ve örgüt için "örtülü mali hat" oluşturduğunu ortaya koydu. Öner'in sahibi olduğu ASSAN Group'un, FETÖ adına gizli faaliyetlerin merkezi haline getirildiği öğrenildi.

YURT DIŞINA ÇIKARILMAYA ÇALIŞILDI



Yapılan aramalar ve dijital incelemelerde, devletin güvenliği açısından kritik belgeler de ele geçirildi. Makine Kimya Endüstrisi'ye (MKE) ait mühimmat tedarik planları, C4 tipi patlayıcıların üretim süreçlerine ait teknik çizimler, savunma projelerine ilişkin gizli fiyat tabloları, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ne (SAGE) ait kritik savunma projelerine ait gizlilik dereceli raporların, örgütsel bağlantılar aracılığıyla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı saptandı.



700 TONLUK MÜHİMMATTA SABOTAJ



Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detay ise Ankara'da yürütülen MKE Kurumu tarafından daha önce yurt dışından ithal edilen ancak gizli "Hilal Projesi" kapsamında Türkiye'de üretilmeye başlanan 700 tonluk C4 tipi tahrip gücü yüksek patlayıcı oldu. Şüphelilerin, bu mühimmatın teslimatını bilerek geciktirdikleri ortaya çıktı. Savcılığa göre bu gecikme, doğrudan Türkiye'nin savunma kapasitesini hedef alan örgütsel sabotaj niteliği taşıyor. 155 milimetrelik top mermisine ait mühimmatın da üretiminin bilerek geciktirilmesi, devletin terörle mücadelesine sekteye uğratmak olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında ASSAN çalışanı şüpheli Mesut Ateş de MKE Barut Fabrikası'nda çalışan Nur Songur'dan gizlilik içeren fotoğraflar WhatsApp üzerinden kendisine atmasını talep etti. Ancak Nur Songur bu talebi reddetti. Olayı derhal tutanak altına alarak üstlerine bildirdi. Böylece örgütün kuruma sızma girişimi boşa çıkarıldı ve ihanet girişimi resmi belgelerle kayıt altına alındı.