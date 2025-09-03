ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler

Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik tarihin en büyük casusluk ve sabotaj operasyonlarından biri deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, savunma sanayi projelerine dair gizli belgeleri örgüt adına temin eden ve kritik mühimmat teslimatını bilerek geciktiren ASSAN savunma şirketinin sahibi İş Adamı Emin Öner ile TÜBİTAK SAGE'nin eski yöneticisi ve halen ASSAN Genel Müdürü Gürcan Okumuş, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Öner, " FETÖ " soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından, Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklandı.

Makine Kimya Endüstrisi'nde (MKE) hiç çalışmayan ASSAN Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş, TÜBİTAK'tan ayrıldıktan ASSAN şirketinde genel müdür pozisyonuna getirildi. MKE ile herhangi bir şahsi teması olmadığı halde ASSAN'da genel müdürlük yaptığı, MKE ve TÜBİTAK'tan gerçekleştirdiği teknoloji hırsızlığı soruşturma dosyasına girdi. Okumuş'un, Hilal Projesi kapsamında MKE ile TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilip süresiz olarak MKE'nin kullanımına verilen Pilot Ölçekli C4 Tahrip Kalıbı Üretim ve Şekillendirme Projesi kapsamında geliştirilen ekipmanın birebir aynısının, genel müdürü olduğu ASSAN isimli firma tarafından bu projeyi geliştiren kişilerden hukuka aykırı hizmet alımı yaparak teknoloji transferi gerçekleştirdiği saptandı. GİZLİ BİLGİLER PASLANDI Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre gizlilik kapsamında çalışan personel ve şirket yetkililerinin MKE ve TÜBİTAK tarafından uzun yıllar süren emek ve sermaye yatırımıyla geliştirdiği ürüne ilişkin teknoloji transferinde bulundu. Bu süreçle birlikte MKE ve HİLAL Projesi'nde görev alan teknik ekibin TÜBİTAK MAM'dan ayrılarak Assan firmasına gizlilik kapsamında kalması gereken konuda danışmanlık hizmeti verdiği istihbarat raporlarına yansıdı.

ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler (takvim foto arşiv)



HAKSIZ BİLGİ TRANSFERİ



Öte yandan ASSAN şirketinin MKE'nin ticari bilgilerini transfer etmesiyle ilgili 2019 yılında MKE ile Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde davalık olduğu öğrenildi. Bilgilere göre MKE'nin ASSAN aleyhine açtığı davada, ASSAN firmasının haksız olarak bilgi transferi yaptığını kabul ederek MKE'ye tazminat ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Okumuş'a bu husus ifadesinde soruldu. Okumuş, bahse konu davanın 400 bin lira bedel karşılığında uzlaşmayla sonuçlandığını dile getirdi.

DURUMUNDA PAYLAŞIP SİLDİ



Sabah'ta yer alan habere göre, eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'ın ASSAN Grup sahibi Emin Öner'e, geçtiğimiz ay 2025,2026 ve 2027 yıllarına ait Mühimmat Tedarik Planları belgesine ilişkin gizli kalması gereken MKE fiyatını paylaştığı saptandı. Şirkette avukatlığını üstlenen Sayhan'ın bu fiyatlara ilişkin belgeleri WhatsApp üzerindeki "durum" kısmından yanlışlıkla paylaştığı, daha sonrasında paylaşımın yanlışlıkla yapılmasının farkına varılmasıyla silindiği öğrenildi.

