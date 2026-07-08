NATO Zirvesi'nde ikili temaslar: Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi’ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Zirve trafiğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili temaslarını sürdürüyor.
MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan bu kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel