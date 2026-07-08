HSK’dan Ahmet Yıkılmaz için inceleme kararı

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, hâlen Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ahmet Yıkılmaz hakkında gündeme gelen rüşvet iddialarına ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından inceleme başlatıldı.

Sürecin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Takvim Kaynak Tercihleri

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel