HSK’dan Ahmet Yıkılmaz için inceleme kararı
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz hakkında gündeme gelen rüşvet iddialarına ilişkin HSK Birinci Dairesi tarafından inceleme başlatıldı. Sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.
Giriş Tarihi:
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, hâlen Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ahmet Yıkılmaz hakkında gündeme gelen rüşvet iddialarına ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından inceleme başlatıldı.
Sürecin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü bildirildi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel