NATO liderlerine Başkan Erdoğan imzalı özel eser: “The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye” hediye edildi

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan liderler ve eşleri onuruna dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi. Yemek sonrası Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Vakfı tarafından hazırlanan eseri, NATO liderlerine özel mektubuyla birlikte hediye etti.

Kitapta, Türkiye'nin kritik karar anları, karşılaşılan zorluklar, gerçekleştirilen reformlar ve uzun vadeli hedefleri kapsamlı biçimde değerlendiriliyor. Eser, Başkan Erdoğan'ın liderlik yolculuğunu ve Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü "cesaret politikası" kavramı etrafında anlatıyor.

"YARINLARA BIRAKTIĞIMIZ MİRASIN İFADESİDİR"

Başkan Erdoğan, esere eşlik eden özel mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Tarih, yalnızca yaşanılan anların toplamı değil, o anlara yön veren kararların, yoğun emeklerin ve inşa edilen vizyonun ortak birikimidir. Bu eser, şahsi bir serüvenin ötesinde, milletimizle birlikte kurduğumuz hayallerin, hayata geçirdiğimiz projelerin ve yarınlara bıraktığımız mirasın ifadesidir."

Mektupta yer alan bu değerlendirme, kitabın temel yaklaşımını da ortaya koyuyor. Eser, yalnızca bireysel bir siyasi biyografi olmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin yakın tarihine millet, liderlik ve ortak gelecek perspektifinden bakmayı amaçlıyor.