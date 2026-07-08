NATO liderlerine Başkan Erdoğan imzalı özel eser: “The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye” hediye edildi
Başkan Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan liderlere “The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye” adlı eseri, imzalı özel mektubuyla birlikte hediye etti.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan liderler ve eşleri onuruna dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi. Yemek sonrası Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Vakfı tarafından hazırlanan eseri, NATO liderlerine özel mektubuyla birlikte hediye etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİDERLERE ÖZEL MEKTUP
Uluslararası okuyucu kitlesi dikkate alınarak İngilizce hazırlanan "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" adlı eser, Başkan Erdoğan'ın siyasi hayatı ekseninde Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihini ele alıyor.
Kitapta, Türkiye'nin kritik karar anları, karşılaşılan zorluklar, gerçekleştirilen reformlar ve uzun vadeli hedefleri kapsamlı biçimde değerlendiriliyor. Eser, Başkan Erdoğan'ın liderlik yolculuğunu ve Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü "cesaret politikası" kavramı etrafında anlatıyor.
"YARINLARA BIRAKTIĞIMIZ MİRASIN İFADESİDİR"
Başkan Erdoğan, esere eşlik eden özel mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Tarih, yalnızca yaşanılan anların toplamı değil, o anlara yön veren kararların, yoğun emeklerin ve inşa edilen vizyonun ortak birikimidir. Bu eser, şahsi bir serüvenin ötesinde, milletimizle birlikte kurduğumuz hayallerin, hayata geçirdiğimiz projelerin ve yarınlara bıraktığımız mirasın ifadesidir."
Mektupta yer alan bu değerlendirme, kitabın temel yaklaşımını da ortaya koyuyor. Eser, yalnızca bireysel bir siyasi biyografi olmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin yakın tarihine millet, liderlik ve ortak gelecek perspektifinden bakmayı amaçlıyor.
TÜRKİYE'NİN DÖNÜŞÜMÜNÜ DÜNYAYA ANLATIYOR
"The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye", Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı değişimi uluslararası kamuoyuna kendi tarihsel ve toplumsal bağlamı içinde aktaran kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor.
Akademik birikim ile tarihsel anlatıyı bir araya getiren eser, Türkiye'nin son çeyrek asırdaki siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümünü farklı boyutlarıyla ele alıyor. Bu yönüyle kitap, Türkiye'nin yakın dönem hafızasına uluslararası ölçekte katkı sunan önemli çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.
AKADEMİK KADRODAN KAPSAMLI ÇALIŞMA
Proje direktörlüğünü Dr. Hümeyra Ş. Oktay'ın üstlendiği eser, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'nin editörlüğünde hazırlandı.
Kitap, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Prof. Dr. Birol Akgün tarafından kaleme alındı. Çalışma, akademik perspektif ile tarihsel anlatıyı birleştirerek Türkiye'nin dönüşümünü bütüncül bir bakışla değerlendiriyor.
TÜRKİYE'NİN HAFIZASINA KURUMSAL KATKI
Recep Tayyip Erdoğan Vakfı, Türkiye'nin yakın dönem siyasi, toplumsal ve kurumsal hafızasına katkı sunmak, bu birikimi gelecek nesillere aktarmak ve uluslararası kamuoyuyla paylaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Vakıf; yayın, araştırma, arşiv, hafıza merkezi, kütüphane ve müze çalışmalarıyla Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin belge, hatıra, tanıklık ve akademik araştırmaları sistemli biçimde bir araya getirmeyi hedefliyor.
Bu kapsamda hayata geçirilen çalışmalarla, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal dönüşümünün çok yönlü olarak kayıt altına alınması amaçlanıyor. "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" adlı eser de vakfın hafıza ve yayıncılık vizyonunun uluslararası nitelikteki önemli çalışmalarından biri olarak dikkat çekiyor.