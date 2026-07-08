İzmir'de orman yangını! İhmali olan arazi sahibi tutuklandı
Buca ilçesindeki arazisinde çalışma yapan Ö.B.'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Alevlerin kuru otların tutuşmasıyla başladığı belirlenirken, arazi sahibi Ö.B. orman yangınına sebebiyet vermek suçundan tutuklandı.
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İzmir'in Buca ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde panik anları yaşandı. Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkisinde orman yangını çıktı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangında 6 dönüm orman ile 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü.
BALYOZDAN ÇIKAN KIVILCIM KURU OTLARI TUTUŞTURDU
İncelemede, yangının orman sınırındaki bir hobi bahçesinde çalışma yapan arazi sahibi Ö.B.'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi.
ARAZİ SAHİBİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Ö.B., 'tapulu arazisinde çalışırken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek suçundan tutuklandı.
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