CHP'de il başkanlıklarında devir krizi! Yeni yönetim ile eski kadrolar karşı karşıya

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim değişikliği, il teşkilatlarında da devir teslim tartışmalarını beraberinde getirdi. İddiaya göre, yeni görevlendirilen il başkanlarının göreve başlaması sırasında bazı eski yöneticiler il başkanlığı binalarını teslim etmedi.