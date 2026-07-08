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CHP'de il başkanlıklarında devir krizi! Yeni yönetim ile eski kadrolar karşı karşıya

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim krizi il teşkilatlarına da sıçradı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevlendirdiği yeni il başkanlarının göreve başlamasıyla birlikte bazı illerde eski yönetimlerin parti binalarını teslim etmediği öne sürüldü. İzmir, Malatya, Batman, Çanakkale ve Ankara'da devir teslim sürecine ilişkin kavga, çilingirle bina açılması, eşyaların tahrip edildiği ve parti evraklarının teslim edilmediği yönündeki iddialar, CHP'de yaşanan yönetim krizinin teşkilatlara da yansıdığı yorumlarına neden oldu.

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CHP'de il başkanlıklarında devir krizi! Yeni yönetim ile eski kadrolar karşı karşıya

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim değişikliği, il teşkilatlarında da devir teslim tartışmalarını beraberinde getirdi. İddiaya göre, yeni görevlendirilen il başkanlarının göreve başlaması sırasında bazı eski yöneticiler il başkanlığı binalarını teslim etmedi.

CHP genel merkezindeki yönetim değişikliğinin ardından il teşkilatlarında başlayan devir teslim süreci gergin geçti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)CHP genel merkezindeki yönetim değişikliğinin ardından il teşkilatlarında başlayan devir teslim süreci gergin geçti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

İZMİR'DEN BATMAN'A DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Devir sürecinde farklı illerden dikkat çeken gelişmeler yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre İzmir'de il başkanlığı binası yaşanan tekme tokat kavganın ardından teslim alınırken, Malatya'da binaya gece saatlerinde çilingir yardımıyla girildi. Batman'da ise il başkanlığı binasındaki eşyaların talan edildiği ileri sürüldü.

Çanakkale'de de eski yönetimin il binasını henüz boşaltmadığı öğrenildi.

ANKARA'DA DEVİR TESLİM TARTIŞMASI

Ankara İl Başkanlığı'nda ise eski yönetimin binayı terk etmediği, karar defteri, banka hesapları ve partiye ait araçların yeni yönetime teslim edilmediği iddia edildi.

Ayrıca banka hesaplarındaki şüpheli para hareketleri nedeniyle devir teslim sürecinin geciktirilmeye çalışıldığı öne sürülürken, polis eşliğinde yürütülen tahliyeler üzerinden kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Yönetim değişikliği sonrası il binalarının yeni yönetime devredilmesi sürecinde bazı bölgelerde kriz yaşandığı öne sürüldü.Yönetim değişikliği sonrası il binalarının yeni yönetime devredilmesi sürecinde bazı bölgelerde kriz yaşandığı öne sürüldü.

GÖZLER DEVİR SÜRECİNDE

CHP'de genel merkezde başlayan yönetim değişikliğinin il teşkilatlarındaki yansımaları sürerken, devir teslim işlemlerinin nasıl tamamlanacağı ve iddialara ilişkin yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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