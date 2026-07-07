CHP'li Eskişehir Belediyesi'nde hizmet yerine Murat Ağırel heykeli! AK Parti'den sert tepki

Eskişehir 'de kronikleşen altyapı, trafik ve kentsel dönüşüm sorunları çözüm beklerken, CHP 'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Belediye, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Murat Ağırel'in balmumu heykelini yaptırarak Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ne ekledi. Şehrin acil çözüm bekleyen sorunları dururken atılan bu adım, kamuoyunda " heykel belediyeciliği " eleştirilerini yeniden alevlendirdi. Söz konusu uygulamaya AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan çok sert tepki geldi.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in temel sorunlarının süslü reklam kampanyalarıyla perdelenmeye çalışıldığını ifade ederek şunları söyledi: " Güzel şehrimiz Eskişehir; trafik, kentsel dönüşüm ve altyapı gibi kronik sorunlara acil çözüm beklerken, CHP'li yerel yönetimin bunlarla ilgilenmek yerine Murat Ağırel heykeli dikmesi, karşı karşıya olduğumuz vizyonsuzluğu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Eskişehir'de CHP'li yerel yönetimlerin son iki yıldaki icraatlarına baktığımızda, şehrin kronik sorunlarına kalıcı çözümler üretilmediğini; bunun yerine bütçenin çok önemli bir kısmının 'göz boyama' niteliğindeki yüzeysel peyzaj işlerine ve makyajlı halkla ilişkiler kampanyalarına aktarıldığını görmekteyiz. Eskişehir halkının gerçek dertleri, bu süslü reklam kampanyalarının gölgesinde ne yazık ki görmezden gelinmektedir. "

Gazeteci Murat Ağırel

"KENDİ MAHALLELERİNDEKİ İSİMLERİ MÜZEYE DİZİYORLAR"

CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışını "sığ" olarak nitelendiren Albayrak, AK Parti kadrolarının ise eser ve hizmet siyasetine odaklandığını belirtti. "CHP demek, heykel belediyeciliği mi demek?' sorusunun cevabını aslında bizler değil, bizzat kendileri her fırsatta ortaya koydukları bu işlerle vermektedir. Bu mesele, tamamen bir ufuk ve vizyon meselesidir. Kendi ideolojik mahallelerindeki isimleri mumdan heykellerle müzeye dizmeyi, 40 araçlık bir otopark inşa etmeyi 'hizmet' zanneden sığ bir anlayışla maalesef karşı karşıyayız.

Onlar kendi heykellerinin etrafında, kendi küçük dünyalarında birbirlerini ağırlayıp övüne dursunlar; bizler AK Parti kadroları olarak bambaşka bir ufka bakıyoruz. Bizler gece gündüz demeden, 'Bu şehre yeni bir eseri nasıl kazandırırız? Sanayicimizin önünü nasıl açarız? Hemşehrilerimizin refahını nasıl artırırız?' diyerek dertleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu millete sunduğumuz gerçek projelerle, eser ve hizmet siyasetiyle yol yürümeye devam ediyoruz ve onların hayallerinin dahi ulaşamayacağı projeleri hayata geçiriyoruz."