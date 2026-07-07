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CHP'li Antalya Belediyesi yolsuzluk davasında ara karar! Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğu sürecek

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 2'si tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunan Böcek'in isteğini de reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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CHP'li Antalya Belediyesi yolsuzluk davasında ara karar! Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğu sürecek
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davada üçüncü duruşma görüldü.
Mahkeme heyeti, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, davayı ileri bir tarihe erteledi.

İstanbul ve Antalya'da sürdürülen iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iki ayrı rüşvet eylemi ile tutuklanmıştı. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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DAVANIN ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın duruşmasına Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'in yanı sıra tutuksuz yargılanan bazı sanıklar da katıldı.

Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek (Görseller: Takvim)Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek (Görseller: Takvim)

SANIKLAR TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU
Duruşmada tanık beyanlarının alınmasının ardından tutuklu sanıklar Mustafa Gökhan Böcek ile Muhittin Böcek savunmalarını yaptı. Mustafa Gökhan Böcek, hakkındaki iddiaların suç niteliği taşımadığını savunarak tahliyesini talep etti. Muhittin Böcek ise cezaevinde bulunduğu süreçte sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek sağlık sorunlarına dikkat çekti ve tahliye talebinde bulundu.
Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

CHP'li Antalya Belediyesi yolsuzluk davasında ara karar! Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğu sürecek-3

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI
Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ara kararın açıklanmasının ardından dava, eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
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CHP'li Antalya Belediyesi yolsuzluk davasında ara karar! Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğu sürecek-5 CHP'li Antalya Belediyesi yolsuzluk davasında ara karar! Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğu sürecek-6 CHP'li Antalya Belediyesi yolsuzluk davasında ara karar! Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğu sürecek-7

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