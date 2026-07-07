CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davada üçüncü duruşma görüldü.

Mahkeme heyeti, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, davayı ileri bir tarihe erteledi.

İstanbul ve Antalya'da sürdürülen iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iki ayrı rüşvet eylemi ile tutuklanmıştı. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CHPli Muhittin Böcekin oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun DAVANIN ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın duruşmasına Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'in yanı sıra tutuksuz yargılanan bazı sanıklar da katıldı.