Fethiye’de yasa dışı bahis operasyonu: 5 zanlı cezaevinde
Yasa dışı bahis suçlarına yönelik Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı. İstihbarat ve Kaçakçılık birimlerinin ortak çalışması sonucu tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda para sayma makinesi ve çok sayıda elektronik cihaza el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü.
Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatıldığı belirlendi.
Tespit edilen şüphelilere ait 2 ikamet adresi ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Güvenlik güçlerince adreslerde detaylı arama yapıldı.
Aramalar sonucunda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabancaya ait boş şarjör, 2 bilgisayar kasası, 14 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 flash bellek, 1 para sayma makinesi, çok sayıda doküman ele geçirildiği bildirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 1 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.