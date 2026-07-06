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Trump gelmeden mesaj gibi görüntü: Otelinin karşısına Filistin bayrağı astılar

Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin karşısındaki bir apartmana Filistin bayrağı asılması dikkat çekti.

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Trump gelmeden mesaj gibi görüntü: Otelinin karşısına Filistin bayrağı astılar

ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da konaklayacağı otelin karşısındaki binaya Filistin bayrağı asıldı.

Trump gelmeden mesaj gibi görüntü: Otelinin karşısına Filistin bayrağı astılar-2

Bu yıl 36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Zirve hazırlıkları çerçevesinde bölgede polis ekipleri geniş çaplı tedbir alırken, Trump'ın kalacağı otelin karşısında bulunan bir apartmanın ön cephesine Filistin bayrağı asıldığı görüldü.

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