CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davası 25 Aralık'a ertelendi

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İMAMOĞLU SAVUNMA YAPTI



İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan 5. duruşmada İmamoğlu savunma yaptı. İmamoğlu, demokrasinin yanı sıra aynı zamanda kararlı bir şekilde adalet ve cumhuriyet mücadelesi verdiğini iddia etti.

Ekrem İmamoğlu (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) DİPLOMA DAVASINDA NATO SAVUNMASI



İmamoğlu, savunmasında sahte diploma konusu ve sürecine ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı. NATO zirvesinden kullandığı makam aracına kadar akılalmaz bir savunma yapan İmamoğlu, "Bu NATO günlerinde ben buradayım." diyerek duruşmayı izleyenleri şaşırttı. Takvim Kaynak Tercihleri