CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davası 25 Aralık'a ertelendi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada duruşma 25 Aralık'a ertelendi. Mahkeme, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesince verilen kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti.
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
İMAMOĞLU SAVUNMA YAPTI
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan 5. duruşmada İmamoğlu savunma yaptı.
İmamoğlu, demokrasinin yanı sıra aynı zamanda kararlı bir şekilde adalet ve cumhuriyet mücadelesi verdiğini iddia etti.
DİPLOMA DAVASINDA NATO SAVUNMASI
İmamoğlu, savunmasında sahte diploma konusu ve sürecine ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı. NATO zirvesinden kullandığı makam aracına kadar akılalmaz bir savunma yapan İmamoğlu, "Bu NATO günlerinde ben buradayım." diyerek duruşmayı izleyenleri şaşırttı.
Kendisi gibi 28 arkadaşının diplomasının iptal edildiğini, ceza davasının sadece kendisine açıldığını öne süren İmamoğlu, soruşturma ve operasyonun sadece kendisine yapıldığını iddia etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, 5. İdare Mahkemesinin kararının kesinleşip kesinleşmediğinin sorulmasını talep etti.
DAVA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, Danıştay aşamasında olan 5. İdare Mahkemesinin kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti. Duruşma, daha sonra 25 Aralık saat 11.00'e ertelendi.