CHP'li İzmir Büyükşehir ve Konak belediyelerinde çifte istifa! Tugay'ın sağ kolu gitti
CHP'li belediyelerde peş peşe gelen istifalar krizi gözler önüne serdi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Cemil Tugay'ın en yakın çalışma arkadaşlarından Belediye Şirketler Koordinatörü ve Hukuk Müşaviri Ahmet Okyay görevlerinden ayrıldığını açıklarken, CHP'li Konak Belediyesi'nde ise CHP Grup Başkanvekili Kazım Umdular görevini bıraktı. Her iki istifanın perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialar belediye kulislerini hareketlendirdi.
CHP'li belediyelerde istifa krizi büyüyor. İlk ayrılık haberi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelirken, ikinci istifa ise CHP'li Konak Belediyesi'nde gerçekleşti. Her iki gelişme de belediye koridorlarında geniş yankı uyandırdı.
TUGAY'IN SAĞ KOLU GÖREVLERİNDEN AYRILDI
İlk istifa haberi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak gösterilen Belediye Şirketler Koordinatörü ve Hukuk Müşaviri Ahmet Okyay, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
HEM AVUKATI HEM DE EN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞIYDI
Beklenmeyen istifanın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde deprem etkisi yarattığı öne sürüldü. Tüm görevlerinden ayrılan Ahmet Okyay'ın, belediyenin hukuk müşavirliğinde avukat olarak görev yapmayı sürdüreceği iddia edildi.
TOPLU SÖZLEŞME SÜREÇLERİNDE KİLİT İSİMDİ
Ahmet Okyay, sendikalarla yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) süreçlerinde ve şirketlere ilişkin idari ile hukuki konularda belediye adına görüşmeleri yürüten kilit isimlerden biri olarak görev yapıyordu. Okyay ayrıca avukatlık şirketi aracılığıyla hem belediye şirketlerinin hem de Başkan Cemil Tugay'ın özel avukatlığını üstleniyordu.
EŞİNİN GÖREVİ DEVAM EDİYOR
Başkan Cemil Tugay'ın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden arkadaşı olan Ahmet Okyay'ın eşi Prof. Dr. Pınar Okyay ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.
İSTİFANIN ARDINDA TİS İDDİASI
Edinilen bilgiye göre Belediye Şirketler Koordinatörü ve Hukuk Müşaviri Ahmet Okyay'ın istifasının arkasında, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın dün gece Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı toplu iş sözleşmesi bulunuyor.
İddiaya göre Cemil Tugay, aynı zamanda Şirketler Koordinatörü olarak görev yapan Ahmet Okyay'ı imza törenine davet etmedi. Bunun üzerine Okyay'ın yaşanan duruma tepki göstererek görevlerinden istifa ettiği öne sürüldü.
Sızan bilgilere göre Cemil Tugay'ın, Ahmet Okyay'ın istifasını henüz işleme koymadığı iddia edildi.
İKİNCİ İSTİFA CHP'Lİ KONAK BELEDİYESİ'NDEN
Bir diğer istifa haberi ise CHP'li Konak Belediyesi'nden geldi. CHP Grup Başkanvekili Kazım Umdular, dün gerçekleştirilen meclis toplantısının ardından başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
KURT'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI VERDİ
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Kazım Umdular, meclis toplantısı sırasında evinin kurşunlanarak tehdit edildiğini açıklayan Meclis Üyesi Alaattin Kurt'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Umdular, yaptığı konuşmada meclis üyesine ya da herhangi bir kişiye yönelik tehdidin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ifade etti.
"NİYE BENİ SAVUNMADINIZ"
Edinilen bilgiye göre meclis toplantısının ardından CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun, CHP Grup Başkanvekili Kazım Umdular'a, "Beni savunmak yerine Alaattin Kurt'u korudunuz." sözleriyle tepki gösterdiği öne sürüldü.
Yaşanan görüşmenin ardından Kazım Umdular'ın CHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiği belirtildi.
Her iki istifanın da belediye koridorlarında deprem etkisi yarattığı ifade edilirken, boşalan koltuklara kimin getirileceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.