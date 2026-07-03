Konak Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Kazım Umdular

İKİNCİ İSTİFA CHP'Lİ KONAK BELEDİYESİ'NDEN

Bir diğer istifa haberi ise CHP'li Konak Belediyesi'nden geldi. CHP Grup Başkanvekili Kazım Umdular, dün gerçekleştirilen meclis toplantısının ardından başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

KURT'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI VERDİ

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Kazım Umdular, meclis toplantısı sırasında evinin kurşunlanarak tehdit edildiğini açıklayan Meclis Üyesi Alaattin Kurt'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Umdular, yaptığı konuşmada meclis üyesine ya da herhangi bir kişiye yönelik tehdidin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ifade etti.

"NİYE BENİ SAVUNMADINIZ"

Edinilen bilgiye göre meclis toplantısının ardından CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun, CHP Grup Başkanvekili Kazım Umdular'a, "Beni savunmak yerine Alaattin Kurt'u korudunuz." sözleriyle tepki gösterdiği öne sürüldü.

Yaşanan görüşmenin ardından Kazım Umdular'ın CHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiği belirtildi.

Her iki istifanın da belediye koridorlarında deprem etkisi yarattığı ifade edilirken, boşalan koltuklara kimin getirileceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel