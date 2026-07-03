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Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 12 kişilik şebekeden 40 milyonluk sahte işlem

Sosyal medya platformlarını kullanarak sahte yatırım uygulamaları üzerinden haksız kazanç sağlayan 12 kişilik organize suç örgütü, Eskişehir merkezli operasyonla adalete teslim edildi. Polis ekiplerinin baskınlarında 21 bin 700 avro ve 195 bin lira nakit paranın yanı sıra suçta kullanılan çok sayıda teknolojik cihaza el konuldu. Şebekenin banka hesaplarındaki 40 milyon liralık şüpheli işlem trafiği dikkat çekerken, el konulan 20 milyon lira değerindeki mal varlığı operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 12 kişilik şebekeden 40 milyonluk sahte işlem

Sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaatleriyle vatandaşların hayallerini çalan dolandırıcılık şebekesi, emniyet güçlerinin takibi sonucu çökertildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna karışan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

Eskişehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran 12 kişilik şebeke hedef alındı. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır)Eskişehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran 12 kişilik şebeke hedef alındı. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır)

SAHTE YATIRIM SAHTE KAZANÇ

Şüpheliler sosyal medya platformlarını aktif kullanarak kurbanlarını sahte yatırım uygulamalarına yönlendirdi. Gerçek dışı kazanç görüntüleriyle güven kazanan zanlılar, vatandaşların farklı banka hesaplarına para transferi yapmasını sağladı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Ekiplerin çalışmaları sonucu kimlikleri tespit edilen 12 şüpheli; Eskişehir merkezli Antalya, Aydın ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

VURGUN PARALARI KASADA

Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde detaylı aramalar yapıldı. Emniyet güçleri baskınlarda 21 bin 700 avro, 195 bin lira nakit para ele geçirdi.

Adreslerde ayrıca kurusıkı tabanca, 12 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, SIM kart, 3 taşınabilir bellek ile 11 kredi kartı bulundu.

Mağdurları yaklaşık 4 milyon lira zarara uğratan zanlıların hesaplarındaki 40 milyon liralık para trafiği saptandı. Mağdurları yaklaşık 4 milyon lira zarara uğratan zanlıların hesaplarındaki 40 milyon liralık para trafiği saptandı.

40 MİLYONLUK TRAFİK

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şebekenin finansal ağı ortaya çıkarıldı. İncelemelerde mağdurların toplam 3 milyon 890 bin 832 lira zarara uğratıldığı belirlendi. Zanlıların banka hesaplarında tespit edilen 40 milyon liralık para hareketi dikkat çekti.

Suç gelirleriyle elde edildiği belirlenen lüks araçlara, gayrimenkullere ve 20 milyon lira değerindeki kripto varlıklara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara teslim edildi.Suç gelirleriyle elde edildiği belirlenen lüks araçlara, gayrimenkullere ve 20 milyon lira değerindeki kripto varlıklara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Suçtan elde edilen gelirlerin izini süren ekipler, şüphelilerin haksız kazançla edindiği değerlendirilen 3 araca ve 1 taşınmaza el koydu.

Yaklaşık 20 milyon lira bulunan banka ile kripto para hesapları donduruldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Vatandaşları sahte kazanç görüntüleriyle kandırarak milyonlarca lira zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine yönelik Eskişehir, Antalya, Aydın ve Isparta’da düğmeye basıldı. Vatandaşları sahte kazanç görüntüleriyle kandırarak milyonlarca lira zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine yönelik Eskişehir, Antalya, Aydın ve Isparta’da düğmeye basıldı.

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