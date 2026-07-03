Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 12 kişilik şebekeden 40 milyonluk sahte işlem
Sosyal medya platformlarını kullanarak sahte yatırım uygulamaları üzerinden haksız kazanç sağlayan 12 kişilik organize suç örgütü, Eskişehir merkezli operasyonla adalete teslim edildi. Polis ekiplerinin baskınlarında 21 bin 700 avro ve 195 bin lira nakit paranın yanı sıra suçta kullanılan çok sayıda teknolojik cihaza el konuldu. Şebekenin banka hesaplarındaki 40 milyon liralık şüpheli işlem trafiği dikkat çekerken, el konulan 20 milyon lira değerindeki mal varlığı operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaatleriyle vatandaşların hayallerini çalan dolandırıcılık şebekesi, emniyet güçlerinin takibi sonucu çökertildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna karışan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.
SAHTE YATIRIM SAHTE KAZANÇ
Şüpheliler sosyal medya platformlarını aktif kullanarak kurbanlarını sahte yatırım uygulamalarına yönlendirdi. Gerçek dışı kazanç görüntüleriyle güven kazanan zanlılar, vatandaşların farklı banka hesaplarına para transferi yapmasını sağladı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kimlikleri tespit edilen 12 şüpheli; Eskişehir merkezli Antalya, Aydın ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.
VURGUN PARALARI KASADA
Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde detaylı aramalar yapıldı. Emniyet güçleri baskınlarda 21 bin 700 avro, 195 bin lira nakit para ele geçirdi.
Adreslerde ayrıca kurusıkı tabanca, 12 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, SIM kart, 3 taşınabilir bellek ile 11 kredi kartı bulundu.
40 MİLYONLUK TRAFİK
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şebekenin finansal ağı ortaya çıkarıldı. İncelemelerde mağdurların toplam 3 milyon 890 bin 832 lira zarara uğratıldığı belirlendi. Zanlıların banka hesaplarında tespit edilen 40 milyon liralık para hareketi dikkat çekti.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Suçtan elde edilen gelirlerin izini süren ekipler, şüphelilerin haksız kazançla edindiği değerlendirilen 3 araca ve 1 taşınmaza el koydu.
Yaklaşık 20 milyon lira bulunan banka ile kripto para hesapları donduruldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.