Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 12 kişilik şebekeden 40 milyonluk sahte işlem

Mağdurları yaklaşık 4 milyon lira zarara uğratan zanlıların hesaplarındaki 40 milyon liralık para trafiği saptandı.

Adreslerde ayrıca kurusıkı tabanca, 12 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, SIM kart, 3 taşınabilir bellek ile 11 kredi kartı bulundu.

40 MİLYONLUK TRAFİK

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şebekenin finansal ağı ortaya çıkarıldı. İncelemelerde mağdurların toplam 3 milyon 890 bin 832 lira zarara uğratıldığı belirlendi. Zanlıların banka hesaplarında tespit edilen 40 milyon liralık para hareketi dikkat çekti.

Suç gelirleriyle elde edildiği belirlenen lüks araçlara, gayrimenkullere ve 20 milyon lira değerindeki kripto varlıklara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara teslim edildi.