Ankara Büyükşehir Belediyesinin 154 milyonluk konser davasında yeni gelişme: Düğümü rapor çözecek

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, belediyenin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddiasıyla 14 sanığın yargılandığı davada, yeni bilirkişi raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi.

Davanın 8 Ocak tarihinde görülen celsesinde ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt, şirket sahipleri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya ile eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir ve eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Zehir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Son duruşmada dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve bilirkişi raporunun hazırlanması için süreç uzatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ve 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla açılan davada yargılama süreci devam ediyor.