Ankara Büyükşehir Belediyesinin 154 milyonluk konser davasında yeni gelişme: Düğümü rapor çözecek
Ankara’da belediye bütçesinden yapılan konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yargılama devam ediyor. İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve bilirkişi raporlarına yansıyan 154 milyon 453 bin 221 liralık haksız menfaat iddiası üzerine açılan davada mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz yargılanan 14 sanık hakkında ağır hapis cezaları isteniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konserler için harcanan milyonlarca liranın usulsüz kullanıldığı iddiaları yargıya taşınırken, mahkemeden davayı sonbahara erteleyen yeni karar geldi.
BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, belediyenin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddiasıyla 14 sanığın yargılandığı davada, yeni bilirkişi raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi.
Davanın 8 Ocak tarihinde görülen celsesinde ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt, şirket sahipleri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya ile eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir ve eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Zehir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.
Son duruşmada dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve bilirkişi raporunun hazırlanması için süreç uzatıldı.
32 KONSERDEN 154 MİLYON VURGUN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının kamu zararına sebebiyet verdiği saptanmıştı.
Belediye bünyesindeki Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapıldığı saptandı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, söz konusu dönemde gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı, bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.
31 YIL HAPİS TALEBİ
İddianamede, sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir ve Celal Akbaş ile şirket sahipleri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Kaan Alp ve Sıla Evren hakkında, zincirleme şekilde nitelikli zimmet suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Diğer sanıklar Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Arda Akman, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında nitelikli zimmet suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası istendi.