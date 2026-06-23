Aladdin Kadayıfçıoğlu

Vahap Canbay: "Sen benim iki senelik sevgilimsin. Yanımda uyudun, ben böyle bir şeyin ihtimalini bile düşünemem. Sakın yapmadım de"

Aleyna Kalaycıoğlu: "Ya sen salak mısın? Böyle bir şey tabii ki yapmadım."

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Tutanakta yer alan kayıtlarda Canbay'ın zaman zaman ağladığı yer aldı.

Vahap Canbay: "Ben 30 yaşında adamım. En son babam öldüğünde ağladım. Ben 50 tane merminin altına yattım, en son babam öldüğü gün ağladım."