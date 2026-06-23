Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna ve Canbay telefon konuşması ortaya çıktı | İhanet iddiası kayıtlarda
Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren 5 dakika 58 saniyelik telefon görüşmesinde, Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay arasında ihanet iddiaları, karşılıklı suçlamalar ve duygusal anlar yer aldı. Kayıtlarda Canbay'ın zaman zaman ağladığı, telefonu kapatmaması için Kalaycıoğlu'na yalvardığı ve intihar edeceğini söylediği görülürken, mahkeme Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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- Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi davasında olay öncesi Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay arasında geçen 5 dakika 58 saniyelik telefon görüşmesi kayıtları soruşturma dosyasına girdi.
- Kartal Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutukluluk haline devam kararı verildi.
- Telefon görüşmesinde Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu'nu Kadayıfçıoğlu soyadlı biriyle görüştüğü gerekçesiyle ihanet etmekle suçladı, Kalaycıoğlu iddiaları reddetti.
- Olay 19 Mart gecesi Ümraniye'de Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyo önünde çakarlı araçlarla gelen şüphelilerin saldırısı sonucu futbolcu Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti.
- Duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlu hazır bulundu.
Ümraniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
TELEFON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI
Dava sürerken, olaydan önce Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay arasında gerçekleştiği değerlendirilen 5 dakika 58 saniyelik telefon görüşmesi soruşturma dosyasına girdi. Kayıtlarda taraflar arasında yaşanan tartışma ve duygusal konuşmalar yer aldı.
Cinayet davasının ilk duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Salon yetersizliği nedeniyle duruşma Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapıldı.
Saat 11.35 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlu hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı.
TUTUKLULUK HALİNE DEVAM EDİLDİ
Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Mahkeme ara kararını açıklarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti.
Sabah'tan Leyla Yıldız'ın haberine göre, Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay arasındaki konuşma şöyle;
İHANET İDDİASI ÜZERİNE TARTIŞMA
Aleyna Kalaycıoğlu: "Benim bu süreçte görüştüğüm birisi olamaz, tamam mı?"
Vahap Canbay: "Kadın diyor ki soyadı Kadayıfçıoğlu'ydu, sevgilisiydi diyor. Aleyna'nın sevgilisiydi diyor."
Aleyna Kalaycıoğlu: "Sen deli misin?"
Konuşmanın devamında Canbay'ın, Kalaycıoğlu'nun kendisini aldattığını düşündüğünü dile getirdiği, Kalaycıoğlu'nun ise iddiaları reddettiği görüldü.
Vahap Canbay: "Sen benim iki senelik sevgilimsin. Yanımda uyudun, ben böyle bir şeyin ihtimalini bile düşünemem. Sakın yapmadım de"
Aleyna Kalaycıoğlu: "Ya sen salak mısın? Böyle bir şey tabii ki yapmadım."
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Tutanakta yer alan kayıtlarda Canbay'ın zaman zaman ağladığı yer aldı.
Vahap Canbay: "Ben 30 yaşında adamım. En son babam öldüğünde ağladım. Ben 50 tane merminin altına yattım, en son babam öldüğü gün ağladım."
Aleyna Kalaycıoğlu: "Şunu unutma, param bitmiş olabilir ama bana olan davranışlarından dolayı mutsuzdum Vahap. Bana uyurken sarılmadığın için, bana kapı açmadığın için.."
TELEFONU KAPATMAMASI İÇİN YALVARDI
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Canbay'ın telefonu kapatmaması için Kalaycıoğlu'na yalvardığı ve intihar edeceğini söylediği yer aldı.
Vahap Canbay: "Beni kapatırsan intihar ederim. Bak yemin ederim intihar ederim. Ben en zor günlerimi geçiriyorum. Daha ne yapayım?"
Aleyna Kalaycıoğlu: "Benim zaten sözüme güvenmiyorsun. İlişkideyken de güvenmiyordun, şimdi de güvenmiyorsun."
Vahap Canbay: "Güveniyorum o zaman niye böyle şeyleri duyuyorum?"
Aleyna Kalaycıoğlu: "Tamam o zaman her duyduğumuzda ağlayacaksak ben çoktan intihar etmiştim zaten."
ÇEVRESİNDEKİLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Ses kaydı tutanağında, görüşme sırasında Canbay'ın çevresindeki kişilerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı da yer aldı.
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