CANLI | NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO ve Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin Külliye'de açıklamalarda bulunuyor.

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Rutte'nin açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum Şimdiye kadar her şey mükemmel.

Ankara zirvesinde ülkelerin, yüzde 5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum.

NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını arttırıyor. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek.

Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz

Paramızı işe dönüştürüyoruz, aynı zamanda savunma sanayi forumumuz olacak burası gösteri platformu olacak

Bizler bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız.

Yeni sözleşmeler yalnızca güvenliğimizin güçlenmesi değil Aynı zamanda ekonomilerimizin büyümesine katkı sağlayacak, yenilikçiliği teşvik edecek ve Atlantik'in her iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak.

Tehdit gerçek, Rusya'dan Ukrayna'ya doğru. Ukrayna hava savunmasında desteğe ihtiyaç duyuyor.

Dün akşamki saldırıda da görüldüğü gibi, Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Rusya, bunu göze almaya istekli görünüyor. Üniformalı yaklaşık 35 bin askerini cephede kaybetmesine rağmen bunu sürdürüyor. Bu, aileler için elbette korkunç bir haber. Ancak askeri açıdan bakıldığında bu, Ukrayna açısından önemli bir gelişme.

Çünkü sahada başarılısınız. Rus ekonomisini zorluyorsunuz. Enerji sektörü başta olmak üzere Rusya'nın kritik savunma sanayi kapasitesini derinlemesine hedef alıyorsunuz.

Dün gece yaşananlar; Ukrayna'daki masum sivillere, altyapıya ve şehirlere yönelik ayrım gözetmeyen bir saldırıydı. İnsanlar hayatını kaybetti. Ancak Rusya bu savaşı bu şekilde asla kazanamaz.

Önümüzdeki iki gün boyunca, 32 müttefik ülke; Ukrayna, Avrupa Birliği, Hint-Pasifik bölgesi ve Körfez'den ortaklarla birlikte, NATO'nun görevini yerine getirmeye devam etmesini sağlamak amacıyla bir araya gelecek.

AB den Ukrayna'dan Pasifik Birliği'nden sonuç almaya devam edeceğiz

Lahey'deki kararları uygulayamaya devam edeceğiz. İttifak olarak dünya ekonomik gücünün üçte ikisini temsil ediyoruz

NATO içerisinde özgürlüğün savunulmasında hep beraberiz. Avrupalı müttefikler ve Kanada, halihazırda yurt içi hasılalarının yüzde 4'ünü savunma ve güvenlik için yatırıma ayırıyor

Başkan Trump da aslında ilk defa Avrupalıların ve Kanadalıların aynı harcamayı yapması gerektiğini söyleyen ilk lider oldu.

Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret trafiğini devam ettirmede Başkan Trump ile mutabık kaldık.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel