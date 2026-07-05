Ankara Valiliği, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türk Yıldızları'nın gerçekleştireceği prova ve gösteri uçuşları nedeniyle vatandaşlara yönelik bilgilendirme açıklaması yaptı.

TÜRK YILDIZLARI ANKARA SEMALARINDA UÇACAK

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Yıldızları ekibi tarafından NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşunun 5 Temmuz 2026 Pazar günü son prova, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü ise gösteri uçuşu olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamaya göre uçuşlar, her iki günde de 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde icra edilecek.