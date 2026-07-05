Ankara Valiliği duyurdu! NATO kapsamında vatan semalarındaki uçak sesleri prova uçuşundan
Ankara Valiliği, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türk Yıldızları'nın bugün son prova, yarın ise gösteri uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu. Valilik, uçuşların 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yapılacağını belirterek, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşların endişe etmemesi çağrısında bulundu.
Ankara Valiliği, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türk Yıldızları'nın gerçekleştireceği prova ve gösteri uçuşları nedeniyle vatandaşlara yönelik bilgilendirme açıklaması yaptı.
TÜRK YILDIZLARI ANKARA SEMALARINDA UÇACAK
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Yıldızları ekibi tarafından NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşunun 5 Temmuz 2026 Pazar günü son prova, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü ise gösteri uçuşu olarak gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamaya göre uçuşlar, her iki günde de 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde icra edilecek.
VALİLİKTEN 'TEDİRGİNLİK YAŞANMASIN' UYARISI
Ankara Valiliği açıklamasında, söz konusu uçuşların planlı faaliyetler kapsamında gerçekleştirileceği vurgulandı.
Açıklamada, "Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.