Terörsüz Türkiye’de yeni aşama... Kurtulmuş: Yaz bitmeden adımlar atılacak

HER KARIŞTA KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ

Bölgedeki ekonomik kalkınmaya, güvenliğin getirdiği huzura işaret eden Kurtulmuş, Gabar Dağı'ndaki petrol üretimine değindi.

Geçtiğimiz yıl 40 milletvekiliyle Gabar'daki törene katıldıklarını anlatan Kurtulmuş, üretimin bugün 80 bin varil seviyesini aştığını bildirdi.

Geçmişte insanların yürüyemediği dağların artık şenlendiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Artık bu dağlarda teflerimizden yaslar, ağıtların sesleri yükselmeyecek. Artık bu topraklarda, şarkılarımızda analarımızın ağlamaları, gözyaşlarıyla iniltileri türkülerimize, ağıtlarımıza karışmayacak. Bu dağlarda, bu ovalarda, bu şehirlerde, Türkiye'nin her bir karışında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz, birliğimizi ifade edeceğiz, dirliğimizi ifade yapacağız." diye konuştu.