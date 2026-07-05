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Terörsüz Türkiye’de yeni aşama... Kurtulmuş: Yaz bitmeden adımlar atılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak’ta gerçekleştirdiği konuşmada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak yeni adımları paylaştı. Yaz dönemi bitmeden Meclis’teki komisyon raporunun gereğinin yapılacağını açıklayan Kurtulmuş, terör örgütünün tasfiye sürecine girmesiyle yasal düzenlemelerin hız kazanacağını bildirdi. Gabar’da günlük petrol üretiminin 80 bin varili geçtiğini belirten Kurtulmuş, geçmişte acıyla anılan dağlarda artık sadece kardeşlik türkülerinin söyleneceğini dile getirdi.

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Terörsüz Türkiye’de yeni aşama... Kurtulmuş: Yaz bitmeden adımlar atılacak

Şırnak'ta bir araya gelen binlerce vatandaşa seslenen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün tamamen son bulacağı yeni dönemin kapıda olduğunu müjdeledi.

Şırnak'ta düzenlenen Hz. Nuh'u Anma Merasimi'ne katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş, toplumsal birlik, kardeşlik vurgusu yaparak sürecin kısa süre içinde yeni aşamaya taşınacağını bildirdi. Hz. Nuh'un gemisinin sadece fiziki varlık olmadığını belirten Kurtulmuş, bu geminin kurtuluş meşalesi, kurtuluş adresi niteliği taşıdığını vurguladı.

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YAZ BİTMEDEN RAPORUN GEREĞİ YAPILACAK

Meclis bünyesinde yürütülen ortak çalışmalara dikkat çeken Kurtulmuş, terörün son bulması için hazırlanan yol haritasını paylaştı.

Geçtiğimiz yaz boyunca TBMM'de önemli müzakere süreci yürütüldüğünü hatırlatan Kurtulmuş, komisyondaki 50 üyenin katılımıyla hazırlanan rapora değindi. Kurtulmuş, "Şimdi Allah'ın izniyle, bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, tasfiyesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak; bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak." dedi.

Meclis’teki 50 üyeli komisyonun hazırladığı ortak raporun yaz ayları bitmeden uygulamaya konulacağını belirten Kurtulmuş, terör örgütünün silah bırakmasıyla yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini duyurdu. Meclis’teki 50 üyeli komisyonun hazırladığı ortak raporun yaz ayları bitmeden uygulamaya konulacağını belirten Kurtulmuş, terör örgütünün silah bırakmasıyla yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

HER KARIŞTA KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ

Bölgedeki ekonomik kalkınmaya, güvenliğin getirdiği huzura işaret eden Kurtulmuş, Gabar Dağı'ndaki petrol üretimine değindi.

Geçtiğimiz yıl 40 milletvekiliyle Gabar'daki törene katıldıklarını anlatan Kurtulmuş, üretimin bugün 80 bin varil seviyesini aştığını bildirdi.

Geçmişte insanların yürüyemediği dağların artık şenlendiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Artık bu dağlarda teflerimizden yaslar, ağıtların sesleri yükselmeyecek. Artık bu topraklarda, şarkılarımızda analarımızın ağlamaları, gözyaşlarıyla iniltileri türkülerimize, ağıtlarımıza karışmayacak. Bu dağlarda, bu ovalarda, bu şehirlerde, Türkiye'nin her bir karışında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz, birliğimizi ifade edeceğiz, dirliğimizi ifade yapacağız." diye konuştu.

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ALLAH'IN İPİNE SARILARAK GÜÇLENECEĞİZ

Kardeşlik bağlarının önemine değinen Kurtulmuş, Türk, Kürt, Arap tüm vatandaşların ortak kadere sahip çıktığını belirtti.

Ayrımcılık tohumları ekmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Geçmişimiz birdir, geleceğimiz birdir, kaderimiz birdir, bugünümüz de birdir. Bizi bizden ayıracak hiçbir şey yoktur. Bizim örfümüz birdir, adetimiz birdir, kullandığımız kelimeler birdir, cümlelerimiz birdir, yasımız birdir, düğünümüz, halayımız birdir. Bu kadar çok birliğin içerisinde, vahdetle, birlik içerisinde Allah'ın ipine, kardeşliğe sarılarak çok daha güçlü olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak’ta katıldığı Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde terörün tasfiyesine yönelik yol haritasını açıkladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak’ta katıldığı Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde terörün tasfiyesine yönelik yol haritasını açıkladı.

SELAHADDİN'İN ÇOCUKLARIYLA ALPARSLAN'IN TORUNLARI AYRILMAYACAK

Selahaddin Eyyubi'nin çocuklarını Alparslan'ın torunlarından ayırmanın imkansız olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Yunus Emre ile Ahmedi Hani'nin fikir dünyasının aynı kaynaktan beslendiğini aktardı.

Kurtulmuş, Şırnak'ta gerçekleştirilen anma törenlerinin önümüzdeki yıldan itibaren TBMM himayesinde geleneksel olarak sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

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