Ankara'da Turkuaz operasyonu! Silahlı şüphelilere şafak baskını: 46 gözaltı

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında yürütülen 'Operasyon Turkuaz' kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da Turkuaz operasyonu devam ediyor. (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)

SİLAHLI SUÇLARA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimlerince yürütülen 'Operasyon Turkuaz' çalışmaları devam ediyor.

NATO Zirvesi kapsamında kent genelindeki denetimlerini artıran ekipler, silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.