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Ankara'da Turkuaz operasyonu! Silahlı şüphelilere şafak baskını: 46 gözaltı

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Operasyon Turkuaz' kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Kent genelinde güvenlik uygulamalarının aralıksız sürdüğü, NATO görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberlerinin genişletildiği bildirildi.

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Ankara'da Turkuaz operasyonu! Silahlı şüphelilere şafak baskını: 46 gözaltı

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında yürütülen 'Operasyon Turkuaz' kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Ankara'da 'Turkuaz' operasyonu

Ankara'da Turkuaz operasyonu devam ediyor. (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)Ankara'da Turkuaz operasyonu devam ediyor. (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)

SİLAHLI SUÇLARA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimlerince yürütülen 'Operasyon Turkuaz' çalışmaları devam ediyor.

NATO Zirvesi kapsamında kent genelindeki denetimlerini artıran ekipler, silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Şüphelilerin adresleri tespit edildiŞüphelilerin adresleri tespit edildi

KENT GENELİNDE GÜVENLİK UYGULAMALARI SÜRÜYOR

'Operasyon Turkuaz' kapsamında kent genelindeki güvenlik uygulamalarının da aralıksız devam ettiği belirtildi.

"Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru" sloganıyla yürütülen uygulamalar kapsamında NATO görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberlerinin genişletildiği, belirlenen noktalarda ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi.

Operasyonda ele geçirilen silahlarOperasyonda ele geçirilen silahlar

NATO KAPSAMINDA TEDBİRLER ARTIRILDI

Yetkililer, NATO Zirvesi kapsamında Ankara genelinde adli ve idari tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti.

Açıklamada, başkentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

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Ankara'da Turkuaz operasyonu! Silahlı şüphelilere şafak baskını: 46 gözaltı-5 Ankara'da Turkuaz operasyonu! Silahlı şüphelilere şafak baskını: 46 gözaltı-6 Ankara'da Turkuaz operasyonu! Silahlı şüphelilere şafak baskını: 46 gözaltı-7

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